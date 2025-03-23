Куди зникла Геля з "СВ-шоу", яка була напарницею Вєрки Сердючки

Сьогодні, 23 березня, святкує свій 52-й день народження Радмила Щеголева, яка відома багатьом за роллю Гелі у популярному шоу "СВ-шоу" з Вєркою Сердючкою. У 2000-х вона працювала з Андрієм Данилком. Однак після того, як їхні шляхи розійшлися, зірка зникла з публічного простору.

Де зараз Геля і чим займається? Дізнайтеся у матеріалі на РБК-Україна (проект Styler).

Біографія Радмили Щеголевої

Радмила народилася 23 березня 1973 року в Києві в родині творчих людей. Її батько працював режисером в музичному театрі й викладав у консерваторії, а мати - на телебаченні.

Щеголева здобула освіту в Київському національному університеті театру, кіно та телебачення імені І. К. Карпенка-Карого. Після навчання, з 1995 по 1996 рік, працювала в театрі імені Лесі Українки. Радмила Щеголева (фото: facebook.com/schogoleva.r)

Одного разу акторка прийшла на кастинг програми "СВ-шоу", не знаючи, хто такий Андрій Данилко.

Вона успішно пройшла відбір на роль Гелі - помічниці Вєрки Сердючки, яка була мовчазною, але дуже привабливою.

Радмила розповідала, що ім’я Геля було обране дуже швидко: це ім’я належало косметологу Данилка, чия постійна балаканина заважала йому під час сеансів.

Через три роки Геля несподівано залишила програму. Акторка не змогла витримати інтенсивний гастрольний графік, адже одночасно знімалася в інших проєктах, і вирішила покинути "СВ-шоу" прямо під час гастролей. Геля і Вєрка Сердючка (скріншот з відео)

Як виявилося, перед гастролями Щеголева перенесла операцію з видалення апендициту, яка залишила після себе ускладнення. Акторка працювала на знеболювальних препаратах, а коли її стан погіршився, вона вирішила поставити своє здоров'я на перше місце, а не кар'єру.

Данилко важко сприйняв новину про те, що Геля залишає проєкт. Після цього їхні стосунки охололи, і вони не підтримували зв'язок. Андрій був дуже розчарований. Лише через кілька років Радмила знайшла в собі сили звернутися до артиста та поговорити з ним.

Нині Щеголева, ймовірно, підтримує хороші стосунки з Данилком. У день її народження артист присвятив своїй колишній партнерці допис, поділившись архівними світлинами їхніх спільних моментів.

"Радмила! Вітаю тебе з Днем Народження! Будь Щаслива! Дякую за крутий період нашого життя!!! Лю…", - написав він у соцмережах.

Геля і Вєрка Сердючка (фото: instagram.com/v_serduchka)

До слова, після періоду відновлення Геля зайнялася бізнесом. Друзі допомогли їй відкрити кадрову агенцію, і вона почала займатися підбором персоналу. Проте згодом акторка повернулася до професії та навіть отримала одну з головних ролей у біографічній драмі "Дау", робота над якою тривала кілька років. Радмила Щеголева (фото: facebook.com/schogoleva.r)

У 2019 році вона з’явилася в епізодичній ролі у серіалі "Папік". Серед її останніх проєктів - фільми "Дочки", "Без тебе" та "Сини щасливої жінки".

Особисте життя

Перший раз Щеголева вийшла заміж у 23 роки, але їхній шлюб розпався через десять років.

Наразі Радмила щаслива у стосунках з Андрієм Гладенком, з яким вона познайомилася, коли він прийшов лагодити розетку. Радмила Щеголева з родиною (фото: facebook.com/schogoleva.r)

У 41 рік акторка вперше стала мамою, а в 43 роки народила свою другу дитину. Разом із чоловіком і дітьми вона мешкає в заміському будинку у Києві, хоча після початку повномасштабного вторгнення РФ родина виїздила у Німеччину, місто Дрезден. Радмила Щеголева з родиною (фото: facebook.com/schogoleva.r)

Артистка цікавиться нетрадиційною медициною, психологією та філософією. Радмила Щеголева (фото: facebook.com/schogoleva.r)

Вас може зацікавити