Міккі Рурк і Україна. Що пов'язує культового актора з нашою країною

Міккі Рурк збирає мільйон доларів для України

Нещодавно актор оголосив великий зір на суму мільйон доларів для українців у Херсоні. Як відомо, гроші будуть збиратися для благодійного фонду One World Aid Alliance. Ним керує товариш і помічник актора - Дмитро Корнійчук.

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Актор заповів усе своє майно помічнику з України

Всі свої статки Міккі дійсно заповів своєму помічнику, з яким працює вже понад 10 років. Цю новину він оголосив в одному зі своїх інтерв’ю.

"Я все Дімі залишив, взагалі все! Ми з ним говорили про те, що мене покладуть в труну з песиками. Коли помре Діма, тримати песиків буде він. Не боюся смерті, побоююся самого процесу. Вірю в те, що зможу побачити свого брата, обійняти його", - сказав Міккі.

Як Міккі Рурк пов'язаний з Україною (фото: instagram.com/dimamckinney)

Рурк сказав, що хоче бути похованим в Україні

Колись актор розповідав, що він хоче бути похованим в Україні, і це не абстрактне бажання, адже актор знає, де саме має бути його могила.

Він хоче, щоб його поховали у селі Загірці Хмельницької області. Адже саме там і досі живе бабуся його помічника та друга Дмитра Корнійчука.

"Я говорив Дімі: коли я помру, не хочу, щоб мене поховали тут. Він показував, де похований його дідусь, і я хочу, щоб мене поховали там", - зізнається Міккі Рурк.

Як Міккі Рурк пов'язаний з Україною (фото: instagram.com/dimamckinney)

Міккі Рурк став на коліно у рингу перед українським боксером

Український боксер Тарас Шелестюк пару років тому в Каліфорнії провів тренування зі знаменитим голлівудським актором Міккі Рурком. І після серії махів руками від Тараса, актор зупинив спаринг та встав перед українцем на коліно. Цей момент боксер виклав у соцмережу.

Голлівудський актор розплакався через війну в Україні й пригадав зустріч з Путіним

Ще у 2019 році Міккі давав інтерв’ю П’єру Моргану, в якому розчулився через жахливі події в Україні. Тоді Рурк розповів, що бачив знімки жахіть, які творила російська армія. Зокрема, як люди шукали своїх родичів у руїнах будинків.

"Але фото, яке зачепило мене найбільше, це знімок старого чоловіка з котиком на руках. Старий вижив, його будинок розбомбили. Він втратив 5 членів своєї родини", - розповів актор, ледь стримуючи сльози.

Також він згадав про зустріч з Путіним:

"Це був 2014-й рік. Я хочу, аби це було зрозуміло. Тоді був певний івент… після якого він запросив мене особисто до Санкт-Петербургу", - розповідав актор.

Як Міккі Рурк пов'язаний з Україною (фото: instagram.com/mickey_rourke_)