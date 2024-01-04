Мікі Рурк оголосив збір 1 мільйона доларів для відновлення Херсону

Американський актор та сценарист Мікі Рурк вирішив допомогти херсонцям, які страждають від постійних російських обстрілів. Він оголосив про збір 1 мільйона доларів на відновлення будинків.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис Мікі Рурка на його сторінці в Instagram.

Відомий голлівудський актор вже багато років захоплюється Україною та українцями. Він неодноразово висловлювався у підтримку нашої країни щодо війни з Росією.

Нещодавно він закликав своїх шанувальників долучитися до збору мільйона доларів для допомоги жителям Херсону. Гроші будуть збиратися для благодійного фонду One World Aid Alliance, яким керує друг актора з Миколаєва - Дмитро Корнійчук.

"Я знаю, що українці проходять через багато дуже важких речей. Асистент та друг, з яким я працюю вже 10 років - Діма - він з України і я його дуже люблю. У нього є 12 членів родини в Україні. Моє повідомлення для всіх українців і воно не має нічого спільного з політичною фігнею. Бажаю благословення всім вам", - сказав Мікі Рурк.

Гроші, які будуть зібрані, спрямуються на допомогу з житлом мешканцям Херсону, чиї домівки були зруйновані Росією.

"Наша ціль - відновити будинки в Херсоні та забезпечити безпеку сім'ям, які пережили ці важки часи. Ми хочемо зібрати 1 мільйон доларів, і кожна пожертва наближає нас до цієї цілі", - підкреслив актор та показав у відео кадри з Херсону.

Варто зазначити, що з Дмитром Корнійчуком актор дружить багато років. Раніше він заявив, що заповів йому свої статки та хоче бути похованим в Україні, де народився та виріс його друг.

Мікі Рурк також зазначив, що у нього є чимало друзів з України, які зараз боронять рідну країну. Він щоденно дивиться новини та хвилюється за кожного українця.