Микки Рурк завещал похоронить его в Украине: стала известна причина

Микки Рурк хочет, чтобы его похоронили в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Голливудский актер выбрал место в Хмельницкой области

Известный голливудский актер Микки Рурк высказал желание быть погребенным в Украине, а конкретнее – в Хмельницкой области. Что вызвало такое желание у артиста, пишет издание "Сегодня".

Микки Рурк прославился благодаря нашумевшим фильмам "Девять с половиной недель", "Дикая орхидея" и "Рестлер". В конце 80-х годов он был самым узнаваемым актером в Голливуде, но к 2000 году он исчез с экранов и вернулся только в 2008 – в фильме "Рестлер", за роль в котором получил награду "Золотой глобус".

Микки Рурк (Фото:instagram.com/mickey_rourke)

Пресса называет Микки Рурка "мистером эпатажа" и его наряды неоднократно становились поводом для обсуждения общественности. Но не только своими нарядами Рурк шокирует публику.

В интервью актер признался в любви ко всем славянам и сообщил, что хочет быть похоронен в селе Загорцы Хмельницкой области. Там живут родственники его помощника Дмитрия Корнейчука, который стал для него теперь и близким другом.

Микки Рурк (Фото:instagram.com/mickey_rourke)

"Я говорил Диме, когда я умру, не хочу, чтобы меня похоронили здесь. Он показывал, где похоронен его дедушка и я хочу, чтобы меня похоронили там", - сказал голливудский актер.

Завещание Микки Рурк пока не составил, так как думает не о смерти, а о своей жизни. В планах у него закончить сценарий для нового фильма и съемки еще не в одной киноленте. Также он мечтает купить дом в родном Нью-Йорке, в котором планирует встретить беззаботную старость.