Микки Рурк и Украина. Что связывает культового актера с нашей страной

Микки Рурк собирает миллион долларов дл Украины

Недавно актер объявил большое зрение на сумму в миллион долларов для украинцев в Херсоне. Как известно, деньги будут собираться для благотворительного фонда One World Aid Alliance. Им руководит товарищ и помощник актера - Дмитрий Корнийчук.

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Актер завещал все свое имущество помощнику из Украины

Все свое состояние Микки действительно завещал своему помощнику, с которым работает уже более 10 лет. Эту новость он объявил в одном из своих интервью.

"Я все Диме оставил, вообще все! Мы с ним говорили о том, что меня положат в гроб с песиками. Когда умрет Дима, держать собачек будет он. Не боюсь смерти, боюсь самого процесса. Верю в то, что смогу увидеть своего брата , обнять его", - сказал Микки.

Как Микки Рурк связан с Украиной (фото: instagram.com/dimamckinney)

Рурк сказал, что хочет быть похоронен в Украине

Когда актер рассказывал, что он хочет быть похороненным в Украине, и это не абстрактное желание, ведь актер знает, где именно должна быть его могила.

Он хочет, чтобы его похоронили в селе Загорцы Хмельницкой области. Ведь именно там до сих пор живет бабушка его помощника и друга Дмитрия Корнийчука.

"Я говорил Дими: когда я умру, не хочу, чтобы меня похоронили здесь. Он показывал, где похоронен его дедушка, и я хочу, чтобы меня похоронили там", - признается Микки Рурк.

Как Микки Рурк связан с Украиной (фото: instagram.com/dimamckinney)

Микки Рурк встал на колено в ринге перед украинским боксером

Украинский боксер Тарас Шелестюк несколько лет назад в Калифорнии провел тренировку со знаменитым голливудским актером Микки Рурком. И после серии махов руками от Тараса актер остановил спарринг и встал перед украинцем на колено. Этот момент боксер выложил в соцсеть.

Голливудский актер расплакался из-за войны в Украине и вспомнил встречу с Путиным

Еще в 2019 году Микки давал интервью Пьеру Моргану, в котором умилился из-за ужасных событий в Украине. Тогда Рурк рассказал, что видел снимки ужасов, произведенных русской армией. В частности, как люди искали своих родственников в развалинах домов.

"Но фото, которое задело меня больше всего, это снимок старого мужчины с котиком на руках. Старик выжил, его дом разбомбили. Он потерял 5 членов своей семьи", - рассказал актер, едва сдерживая слезы.

Также он вспомнил о встрече с Путиным:

"Это был 2014 год. Я хочу, чтобы это было понятно. Тогда был определенный ивент… после которого он пригласил меня лично в Санкт-Петербург", - рассказывал актер.

Как Микки Рурк связан с Украиной (фото: instagram.com/mickey_rourke_)