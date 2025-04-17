Михайліченко пригадав тренування з Компані: "В Україні такого немає"

Український захисник Богдан Михайліченко, який виступав за бельгійський "Андерлехт" у 2020-2022 роках, поділився спогадами про роботу з легендарним футболістом і тренером Венсаном Компані.

У інтерв'ю РБК-Україна він зазначив, що бельгійський фахівець вразив його своїм ставленням до молодих гравців і особистою залученістю в процес.

"На той час головним тренером "Андерлехта" був Венсан Компані. Я бачив, як він нерідко залишався на тренуваннях з молодими хлопцями, яким по 15-16 років, пояснював їм та спілкувався з ними", - розповів Михайліченко.

Футболіст додав, що саме в Бельгії він уперше побачив такий рівень роботи з молоддю, якого бракує в українському футболі.

"У нас такої роботи не проводять", - зазначив захисник.

Він додав, що у Європі тренери більше приділяють уваги молоді, пояснюють нюанси. Тобто, у європейських чемпіонатах зовсім інший підхід до розвитку молодих футболістів, аніж в УПЛ.

Хто такий Венсан Компані

Компані - легенда "Манчестер Сіті" та збірної Бельгії. Тренував "Андерлехт" із 2019 по 2022 рік. Саме у Брюсселі Венсан зарекомендував себе як прогресивний тренер, який робить акцент на роботі з молоддю, позиційній грі та побудові команди з нуля.

Після цього очолив англійський "Бернлі", з яким вийшов до АПЛ. У 2024 році він став головним тренером "Баварії", замінивши Томаса Тухеля. До слова, мюнхенці завершили свій виступ у Лізі чемпіонів 2024/25 на стадії чвертьфіналу, поступившись італійському "Інтеру" з загальним рахунком 3:4.

Компані має ступінь магістра в галузі бізнесу (MBA), вільно володіє чотирма мовами і вважається одним із найінтелектуальніших футболістів свого покоління. Фото: Венсан Компані (fcbayern.com)

Хто такий Богдан Михайліченко

Богдан Михайліченко - лівий захисник житомирського "Полісся" та національної збірної України. Вихованець академії київського "Динамо", виступав за "Сталь" і "Зорю".

У 2020 році підписав контракт з бельгійським "Андерлехтом". Після початку повномасштабної війни Богдан повернувся додому і грав за донецький "Шахтар", згодом недовго виступав за "Динамо" із Загреба, але покинув клуб після зміни головного тренера.

Влітку 2024-го року підписав контракт із "Поліссям", яке зараз демонструє амбітну гру в УПЛ.

У збірній України Богдан дебютував у 2020 році й досі залишається в обоймі національної команди.