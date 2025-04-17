"Реал" склав повноваження: у Ліги буде новий чемпіон

Мадридський "Реал" склав повноваження переможця Ліги чемпіонів, поступившись за сумою двох матчів лондонському "Арсеналу". Ще одним півфіналістом став міланський "Інтер", який здолав мюнхенську "Баварію".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру .

Ліга чемпіонів, 1/4 фіналу, матчі-відповіді

"Інтер" – "Баварія" – 2:2 (перший матч – 2:1)

Голи: Мартінес, 58, Павар, 61 – Кейн, 52, Дайєр, 76

"Реал" – "Арсенал" – 1:2

Голи: Вінісіус, 67 - Сака, 65, Мартінеллі, 90+3

Незабитий пенальті: Сака (А), 13 (воротар)

"Інтер" чотири рази грав з "Баварією" на власній арені в єврокубках і незмінно поступався. До певного часу здавалось, що неприємна для господарів традиція збережеться й цього разу.

У першому таймі перевагою володіли гості, втім це жодним чином не допомогло "Баварії" відзначитися бодай одним м'ячем. Підопічні Венсана Компані створили кілька моментів, але пробити голкіпера міланців Зоммера їм так і не вдалося. "Інтер" не відсиджувався в обороні й намагався тиснути на захисників "Баварії". Але небезпечніше виглядали саме гості.

Саме тому гол Кейна на початку другої половини гри став логічним підсумком домінування гостей. Майже одразу "Баварія" ледь не забила вдруге. І продовжувала грати більш активно, доки не пропустила сама.

Пройшло лише шість хвилин, як рахунок зрівняв капітан "Інтера" Мартінес. Захисники "Баварії" дозволили йому двічі пробити по воротах після подачі кутового: удар головою суперники заблокували, а повторний постріл ногою досяг мети.

Ще через три хвилини "Інтер" зусиллями Павара забив вдруге. А потім мав ще кілька чудових моментів. "Баварія" посипалась – і це був ідеальний шанс, щоб її дотиснути. Італійці ним не скористались, вони дозволили супернику повернутися в гру і зрівняти рахунок.

Останні хвилини матчу пройшли на нервах. Але команда Сімоне Індзагі вистояла та заслужено вийшла в півфінал.

Герой матчу - Лаутаро Мартінес (фото: x.com/Inter_en)

"Реалу", щоб здолати "Арсенал", треба було забивати швидко і шукати щастя біля воріт суперника. Але "Реал" навпаки майже не пропустив швидко, заробивши пенальті на 13-й хвилині. Бив Сака, вирішив перехитрити досвідченого Куртуа, за що й поплатився. Через 15 хвилин суддя ледь не призначив 11-метровий вже у ворота "Арсенала", але після перевірки на VAR не став цього робити.

Чим менше залишалось часу до фінального свистка, тим швидше танули надії "Реала". А коли Сака таки забив з гри – вони взагалі зникли. І хай Вінісіус майже одразу зрівняв рахунок, господарів це вже не врятувало. До того ж підопічні Мікеля Артети зробили "контрольний постріл" у компенсований час. Зазначимо, що в матчі взяв участь і український захисник "канонірів" Олександр Зінченко: він вийшов на поле на 94-й хвилині.

Мікель Артета задоволений (фото: uefa.com)