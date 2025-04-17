Ліга чемпіонів: хто з ким і коли зустрінеться в півфіналі

Фото: ПСЖ пробився в топ-четвірку в непростому протистоянні з "Астон Віллою" (psg.fr)

За результатами чвертьфінальних протистоянь визначився топ-квартет команд Ліги чемпіонів-2024/25. У наступному раунді суперники виявлять двох фіналістів турніру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт європейського футболу.

В 1/4 фіналу за бортом турніру залишились переможець ЛЧ-2023/24 – мадридський "Реал" та фіналіст минулорічного розіграшу – дортмундська "Боруссія". По одному клубу втратили Іспанія та Англія. А Німеччина залишилась без обох своїх представників. Ліга чемпіонів-2024/2025, результати 1/4 фіналу ПСЖ – "Астон Вілла" – 3:1, 2:3

– "Астон Вілла" – 3:1, 2:3 "Арсенал" – "Реал" – 3:0, 2:1

– "Реал" – 3:0, 2:1 "Барселона" – "Боруссія" Д – 4:0, 1:3

– "Боруссія" Д – 4:0, 1:3 "Баварія" – "Інтер" – 1:2, 2:2 Таким чином сформувались дві півфінальні пари, переможці яких у вирішальному поєдинку виявлять нового володаря трофею Ліги чемпіонів. Півфінальні пари: "Арсенал" – ПСЖ

"Барселона" – "Інтер" Перші поєдинки цієї стадії будуть зіграні 29-30 квітня. Матчі-відповіді – 6-7 травня. Фінал пройде 31 травня на стадіоні "Альянц Арена" в Мюнхені. Мюнхенський стадіон "Альянц Арена" прийме фінал ЛЧ-2024/25 (фото: fcbayern.com)