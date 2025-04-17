Ліга чемпіонів: хто з ким і коли зустрінеться в півфіналі
За результатами чвертьфінальних протистоянь визначився топ-квартет команд Ліги чемпіонів-2024/25. У наступному раунді суперники виявлять двох фіналістів турніру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт європейського футболу.
В 1/4 фіналу за бортом турніру залишились переможець ЛЧ-2023/24 – мадридський "Реал" та фіналіст минулорічного розіграшу – дортмундська "Боруссія".
По одному клубу втратили Іспанія та Англія. А Німеччина залишилась без обох своїх представників.
Ліга чемпіонів-2024/2025, результати 1/4 фіналу
- ПСЖ – "Астон Вілла" – 3:1, 2:3
- "Арсенал" – "Реал" – 3:0, 2:1
- "Барселона" – "Боруссія" Д – 4:0, 1:3
- "Баварія" – "Інтер" – 1:2, 2:2
Таким чином сформувались дві півфінальні пари, переможці яких у вирішальному поєдинку виявлять нового володаря трофею Ліги чемпіонів.
Півфінальні пари:
- "Арсенал" – ПСЖ
- "Барселона" – "Інтер"
Перші поєдинки цієї стадії будуть зіграні 29-30 квітня. Матчі-відповіді – 6-7 травня.
Фінал пройде 31 травня на стадіоні "Альянц Арена" в Мюнхені.
Мюнхенський стадіон "Альянц Арена" прийме фінал ЛЧ-2024/25 (фото: fcbayern.com)
Раніше стало відомо, що легендарний рок-гурт Linkin Park зіграє у фіналі Ліги чемпіонів.