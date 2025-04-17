Михайличенко вспомнил тренировку с Компани: "В Украине такого нет"

Украинский защитник Богдан Михайличенко, выступавший за бельгийский "Андерлехт" в 2020-2022 годах, поделился воспоминаниями о работе с легендарным футболистом и тренером Венсаном Компани.

В интервью РБК-Украина он отметил, что бельгийский специалист поразил его своим отношением к молодым игрокам и личной вовлеченностью в процесс.

"В то время главным тренером "Андерлехта" был Венсан Компани. Я видел, как он нередко оставался на тренировках с молодыми ребятами, которым по 15-16 лет, объяснял им и общался с ними", - рассказал Михайличенко.

Футболист добавил, что именно в Бельгии он впервые увидел такой уровень работы с молодежью, которого не хватает в украинском футболе.

"У нас такой работы не проводят", - отметил защитник.

Он добавил, что в Европе тренеры больше уделяют внимания молодежи, объясняют нюансы. То есть, в европейских чемпионатах совсем другой подход к развитию молодых футболистов, чем в УПЛ.

Кто такой Венсан Компани

Компани - легенда "Манчестер Сити" и сборной Бельгии. Тренировал "Андерлехт" с 2019 по 2022 год. Именно в Брюсселе Венсан зарекомендовал себя как прогрессивный тренер, который делает акцент на работе с молодежью, позиционной игре и построении команды с нуля.

После этого возглавил английский "Бернли", с которым вышел в АПЛ. В 2024 году он стал главным тренером "Баварии", заменив Томаса Тухеля. К слову, мюнхенцы завершили свое выступление в Лиге чемпионов 2024/25 на стадии четвертьфинала, уступив итальянскому "Интеру" с общим счетом 3:4.

Компани имеет степень магистра в области бизнеса (MBA), свободно владеет четырьмя языками и считается одним из самых интеллектуальных футболистов своего поколения. Фото: Венсан Компани (fcbayern.com)

Кто такой Богдан Михайличенко

Богдан Михайличенко - левый защитник житомирского "Полесья" и национальной сборной Украины. Воспитанник академии киевского "Динамо", выступал за "Сталь" и "Зарю".

В 2020 году подписал контракт с бельгийским "Андерлехтом". После начала полномасштабной войны Богдан вернулся домой и играл за донецкий "Шахтер", впоследствии недолго выступал за "Динамо" из Загреба, но покинул клуб после смены главного тренера.

Летом 2024-го года подписал контракт с "Полесьем", которое сейчас демонстрирует амбициозную игру в УПЛ.

В сборной Украины Богдан дебютировал в 2020 году и до сих пор остается в обойме национальной команды.