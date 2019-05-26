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Миддлтон и Уильям отведут дочь в элитную школу: названа колоссальная стоимость

STYLERПерсоны    26.05.2019 - 15:28
Миддлтон и Уильям отведут дочь в элитную школу: названа колоссальная стоимость
Кейт Миддлтон и принц Уильям (facebook.com/TheBritishMonarchy)

Герцоги Кембриджские не планируют жалеть денег на своего ребенка

Герцоги Кембриджские планируют в новом учебном году отвести 4-летнюю дочь Шарлотту в школу. Девочке выбрали одно из лучших учебных заведений, о чем говорит сама стоимость обучения. Об этом информирует People.

Меган Маркл и принц Уильям уже готовят маленькую Шарлотту в школу. В сентябре девочка пойдет в 1 класс одной из элитных школ Лондона – Thomas's Battersea School, где стоимость обучения составляет 23 тысячи долларов за год.

Такой выбор учебного заведения был достаточно прогнозируемым, поскольку там уже учится сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон Джордж. 

Миддлтон и Уильям отведут дочь в элитную школу: названа колоссальная стоимостьКейт Миддлтон и принц Уильям (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

"Мы очень рады, что герцог и герцогиня Кембриджские решили, чтобы принцесса Шарлотта присоединилась к своему старшему брату, принцу Джорджу в школе Thomas's Battersea School. Мы с нетерпением ждем ее и всех наших новых учеников в сентябре", – прокомментировали ситуацию представители школы.

Кроме того отмечается, что в школе действует балетный кружок. Поэтому принцесса Шарлотта, которая любит танцевать, вероятнее всего, приобщится к нему с первых дней обучения.

Напомним, что друг Маркл проговорился о вранье герцогини.

Ранее Кейт Миддлтон нарушила протокол с Елизаветой II. Инцидент произошел во время мероприятия Chelsea Flower Show, где собралась королевская семья. 

Мы писали, как в США зарабатывают на гибели принцессы Дианы.

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