Міддлтон і Вільям відведуть дочку в елітну школу: названа колосальна вартість

Кейт Міддлтон і принц Уїльям (фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

Герцоги Кембриджські не планують шкодувати грошей на свою дитину

Герцоги Кембриджські планують у новому навчальному році відвести 4-річну доньку Шарлотту в школу. Дівчинці вибрали одне з кращих навчальних закладів, про що говорить сама вартість навчання. Про це інформує People.

Меган Маркл і принц Вільям вже готують маленьку Шарлотту до школи. У вересні дівчинка піде в 1 клас однією з елітних шкіл Лондона – Thomas's Battersea School, де вартість навчання складає 23 тисячі доларів за рік.

Такий вибір навчального закладу був досить прогнозованим, оскільки там вже вчиться син принца Вільяма і Кейт Міддлтон Джордж.

Кейт Міддлтон і принц Уїльям (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

"Ми дуже раді, що герцог і герцогиня Кембриджські вирішили, щоб принцеса Шарлотта приєдналася до свого старшого брата, принца Джорджа у школі Thomas's Battersea School. Ми з нетерпінням чекаємо її і всіх наших нових учнів у вересні", – прокоментували ситуацію представники школи.

Крім того, наголошується, що в школі діє балетний гурток. Тому принцеса Шарлотта, яка любить танцювати, найімовірніше, долучиться до нього з перших днів навчання.

Нагадаємо, що друг Маркл проговорився про брехню герцогині.

Раніше Кейт Міддлтон порушила протокол з Єлизаветою II. Інцидент стався під час заходу Chelsea Flower Show, де зібралася сім'я.

Ми писали, як у США заробляють на загибелі принцеси Діани.