В МИД высказались о разрыве дипотношений с Россией: ради интересов украинцев

Украина не разрывает дипломатические отношения с Россией, в том числе после инцидента с задержанием украинского консула в Санкт-Петербурге, руководствуясь прежде всего гуманитарным аспектом.

Об этом заявил замглавы МИД Украины Евгений Енин на канале " Украина 24 ".

Чиновник отметил, что министерство защищает интересы украинцев, которые находятся на территории РФ, и в случае каких-либо инцидентов именно консульская служба приходит им на помощь.

"Мы, главное, должны сохранять спокойствие, дополнительно мобилизоваться и продолжать выполнять нашу такую ​​важную функцию ради интересов граждан Украины", - сказал он.

Заместитель министра заявил, что большое количество украинцев - сотни тысяч - по тем или иным причинам посещают РФ.

"Это не потому, что они любят Россию и не признают агрессивное поведение России. А потому, что у них есть в очень почтенном состоянии родственники, которые тоже нуждаются в их внимании", - говорит Енин.

Также он добавил, что в РФ на консульском учете находятся несколько десятков тысяч граждан Украины.