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В МИД высказались о разрыве дипотношений с Россией: ради интересов украинцев

Новина українською → Воскресенье 18 апреля 2021 19:42
В МИД высказались о разрыве дипотношений с Россией: ради интересов украинцев Фото: министерство иностранных дел Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Украина не разрывает дипломатические отношения с Россией, в том числе после инцидента с задержанием украинского консула в Санкт-Петербурге, руководствуясь прежде всего гуманитарным аспектом.

Об этом заявил замглавы МИД Украины Евгений Енин на канале "Украина 24".

Чиновник отметил, что министерство защищает интересы украинцев, которые находятся на территории РФ, и в случае каких-либо инцидентов именно консульская служба приходит им на помощь.

"Мы, главное, должны сохранять спокойствие, дополнительно мобилизоваться и продолжать выполнять нашу такую ​​важную функцию ради интересов граждан Украины", - сказал он.

Заместитель министра заявил, что большое количество украинцев - сотни тысяч - по тем или иным причинам посещают РФ.

"Это не потому, что они любят Россию и не признают агрессивное поведение России. А потому, что у них есть в очень почтенном состоянии родственники, которые тоже нуждаются в их внимании", - говорит Енин.

Также он добавил, что в РФ на консульском учете находятся несколько десятков тысяч граждан Украины.

Напомним, 16 апреля в российском Санкт-Петербурге задержали украинского консула Александра Сосонюка. В ФСБ России утверждают, что он был задержан "при получении информации закрытого характера в ходе встречи с гражданином РФ". В то же время в Украине заявили, что это было фактически нападение.

В ответ на задержание и высылку украинского консула Украина вышлет старшего дипломата посольства РФ в Киеве Черникова. В МИД заявляют, что этот человек выбран с целью "максимально ослабить российское учреждение".

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