В МИД высказались о разрыве дипотношений с Россией: ради интересов украинцев
Украина не разрывает дипломатические отношения с Россией, в том числе после инцидента с задержанием украинского консула в Санкт-Петербурге, руководствуясь прежде всего гуманитарным аспектом.
Об этом заявил замглавы МИД Украины Евгений Енин на канале "Украина 24".
Чиновник отметил, что министерство защищает интересы украинцев, которые находятся на территории РФ, и в случае каких-либо инцидентов именно консульская служба приходит им на помощь.
"Мы, главное, должны сохранять спокойствие, дополнительно мобилизоваться и продолжать выполнять нашу такую важную функцию ради интересов граждан Украины", - сказал он.
Заместитель министра заявил, что большое количество украинцев - сотни тысяч - по тем или иным причинам посещают РФ.
"Это не потому, что они любят Россию и не признают агрессивное поведение России. А потому, что у них есть в очень почтенном состоянии родственники, которые тоже нуждаются в их внимании", - говорит Енин.
Также он добавил, что в РФ на консульском учете находятся несколько десятков тысяч граждан Украины.
Напомним, 16 апреля в российском Санкт-Петербурге задержали украинского консула Александра Сосонюка. В ФСБ России утверждают, что он был задержан "при получении информации закрытого характера в ходе встречи с гражданином РФ". В то же время в Украине заявили, что это было фактически нападение.
В ответ на задержание и высылку украинского консула Украина вышлет старшего дипломата посольства РФ в Киеве Черникова. В МИД заявляют, что этот человек выбран с целью "максимально ослабить российское учреждение".