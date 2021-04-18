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В МИД назвали фамилию российского дипломата, которого вышлют из Киева

Новина українською → Украина, Воскресенье 18 апреля 2021 18:01
В МИД назвали фамилию российского дипломата, которого вышлют из Киева Фото: МИД Украины определился с российским дипломатом, которого вышлют из Киева (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украина вышлет старшего дипломата, одного из советников посольства РФ в Киеве Черникова. Это мера в ответ на задержание и высылку украинского консула в Санкт-Петербурге.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в эфире канала "Украина 24".

"Его фамилия Черников. И соответствующая нота будет направлена российскому посольству завтра", - сказал Енин.

По его, словам этот человек выбран с целью "максимально ослабить российское учреждение".

Как отметил Енин, Киев "услышал определенный шантаж" Москвы из-за высылки сотрудника посольства.

"Нам говорят, что если вы будете настаивать на объявлении персоной нон-грата именно сотрудника посольства, а не одного из консульств, то мы будем вынуждены объявить персоной нон-грата сотрудника вашего же посольства в Москве", - сказал замминистра иностранных дел.

Как известно, 16 апреля в Санкт-Петербурге задержали украинского консула Александра Сосонюка. В ФСБ России утверждают, что он был задержан "при получении информации закрытого характера в ходе встречи с гражданином РФ". В то же время в Украине заявили, что это было фактически нападение.

Позже в России заявили о высылке консула Александра Соснюка. Он должен покинуть РФ до 21 апреля.

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