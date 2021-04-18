У МЗС висловилися про розрив дипвідносин з Росією: заради інтересів українців
Україна не розриває дипломатичні відносини з Росією, в тому числі після інциденту з затриманням українського консула в Санкт-Петербурзі, керуючись насамперед гуманітарним аспектом.
Про це заявив заступник глави МЗС України Євген Єнін на каналі "Україна 24".
Чиновник зазначив, що міністерство захищає інтереси українців, які перебувають на території РФ, і в разі якихось інцидентів саме консульська служба приходить їм на допомогу.
"Ми, головне, маємо зберігати спокій, додатково змобілізуватися і продовжувати виконувати нашу таку важливу функцію заради інтересів громадян України", - сказав він.
Заступник міністра заявив, що велика кількість українців - сотні тисяч - з тих чи інших причин не відвідують РФ.
"Це не тому, що вони люблять Росію і не визнають агресивну поведінку Росії. А через те, що вони мають в дуже поважному віці родичів, які теж потребують їхньої уваги", - каже Єнін.
Також він додав, що в РФ на консульському обліку перебувають кілька десятків тисяч громадян України.
Нагадаємо, 16 квітня у російському Санкт-Петербурзі затримали українського консула Олександра Сосонюка. У ФСБ Росії стверджують, що він був затриманий "при отриманні інформації закритого характеру в ході зустрічі з громадянином РФ". Разом з тим в Україні заявили, що це був фактично напад.
У відповідь на затримання і висилку українського консула Україна вишле старшого дипломата посольства РФ в Києві Чернікова. У МЗС заявляють, що цей чоловік обраний з метою "максимально ослабити російську установу".