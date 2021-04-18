У МЗС висловилися про розрив дипвідносин з Росією: заради інтересів українців

Україна не розриває дипломатичні відносини з Росією, в тому числі після інциденту з затриманням українського консула в Санкт-Петербурзі, керуючись насамперед гуманітарним аспектом.

Про це заявив заступник глави МЗС України Євген Єнін на каналі " Україна 24 ".

Чиновник зазначив, що міністерство захищає інтереси українців, які перебувають на території РФ, і в разі якихось інцидентів саме консульська служба приходить їм на допомогу.

"Ми, головне, маємо зберігати спокій, додатково змобілізуватися і продовжувати виконувати нашу таку важливу функцію заради інтересів громадян України", - сказав він.

Заступник міністра заявив, що велика кількість українців - сотні тисяч - з тих чи інших причин не відвідують РФ.

"Це не тому, що вони люблять Росію і не визнають агресивну поведінку Росії. А через те, що вони мають в дуже поважному віці родичів, які теж потребують їхньої уваги", - каже Єнін.

Також він додав, що в РФ на консульському обліку перебувають кілька десятків тисяч громадян України.