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Microsoft об'єднує Xbox і Windows у новому портативному форматі: деталі

Середа 08 січня 2025 15:20
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Microsoft об'єднує Xbox і Windows у новому портативному форматі: деталі Microsoft об'єднує "найкраще з Xbox і Windows" для портативних пристроїв (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Віцепрезидент Microsoft з нових технологій Джейсон Рональд повідомив, що цього року варто очікувати поліпшень у використанні Windows на портативних ігрових пристроях. Замість розробки окремої Xbox-приставки компанія зосередиться на створенні зручного ігрового інтерфейсу для Windows на портативних ПК.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на американський веб-сайт про комп'ютерну техніку The Verge.

Основні зміни

Інтеграція Xbox і Windows

Microsoft прагне перенести інновації консольного інтерфейсу Xbox на ПК і портативні пристрої, щоб геймінг став зручнішим і простішим.

Спрощення інтерфейсу Windows

Сьогодні Windows не пристосована для портативних пристроїв, і користувачам доводиться стикатися з незручним інтерфейсом.

Microsoft планує зробити його більш схожим на консольний досвід - зі швидким доступом до бібліотеки ігор і без відволікаючих елементів робочого столу, повідомлень і меню "Пуск".

Підтримка геймпадів

Основна увага приділяється поліпшенню взаємодії з контролерами і джойстиками, що необхідно для портативних пристроїв без клавіатури і миші.

Microsoft не розробляє нову операційну систему для портативних пристроїв, а працює над тим, щоб зробити Windows більш дружньою для геймерів. Очікується, що компанія представить конкретні зміни вже цього року.

"Наша мета - зробити Windows відмінною ігровою платформою на будь-якому пристрої", - наголосив Рональд.

Microsoft об'єднує Xbox і Windows у новому портативному форматі: деталі

За останній рік Microsoft зробила кілька додатків Xbox зручнішими для портативних пристроїв (фото: The Verge)

Нагадаємо, що Microsoft полегшує обмін файлами між iPhone і Windows.

А ще ми писали про 6 геймпадів, які перетворять ваш Xbox на справжню ігрову машину.

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