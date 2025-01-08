Microsoft об'єднує Xbox і Windows у новому портативному форматі: деталі
Віцепрезидент Microsoft з нових технологій Джейсон Рональд повідомив, що цього року варто очікувати поліпшень у використанні Windows на портативних ігрових пристроях. Замість розробки окремої Xbox-приставки компанія зосередиться на створенні зручного ігрового інтерфейсу для Windows на портативних ПК.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на американський веб-сайт про комп'ютерну техніку The Verge.
Основні зміни
Інтеграція Xbox і Windows
Microsoft прагне перенести інновації консольного інтерфейсу Xbox на ПК і портативні пристрої, щоб геймінг став зручнішим і простішим.
Спрощення інтерфейсу Windows
Сьогодні Windows не пристосована для портативних пристроїв, і користувачам доводиться стикатися з незручним інтерфейсом.
Microsoft планує зробити його більш схожим на консольний досвід - зі швидким доступом до бібліотеки ігор і без відволікаючих елементів робочого столу, повідомлень і меню "Пуск".
Підтримка геймпадів
Основна увага приділяється поліпшенню взаємодії з контролерами і джойстиками, що необхідно для портативних пристроїв без клавіатури і миші.
Microsoft не розробляє нову операційну систему для портативних пристроїв, а працює над тим, щоб зробити Windows більш дружньою для геймерів. Очікується, що компанія представить конкретні зміни вже цього року.
"Наша мета - зробити Windows відмінною ігровою платформою на будь-якому пристрої", - наголосив Рональд.
За останній рік Microsoft зробила кілька додатків Xbox зручнішими для портативних пристроїв (фото: The Verge)
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