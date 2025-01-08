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Microsoft объединяет Xbox и Windows в новом портативном формате: детали

Среда 08 января 2025 15:20
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Microsoft объединяет Xbox и Windows в новом портативном формате: детали Microsoft объединяет "лучшее из Xbox и Windows" для портативных устройств (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Вице-президент Microsoft по новым технологиям Джейсон Рональд сообщил, что в этом году стоит ожидать улучшений в использовании Windows на портативных игровых устройствах. Вместо разработки отдельной Xbox-приставки компания сосредоточится на создании удобного игрового интерфейса для Windows на портативных ПК.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на американский веб-сайт о компьютерной технике The Verge.

Основные изменения

Интеграция Xbox и Windows

Microsoft стремится перенести инновации консольного интерфейса Xbox на ПК и портативные устройства, чтобы гейминг стал более удобным и простым.

Упрощение интерфейса Windows

Сегодня Windows не приспособлена для портативных устройств, и пользователям приходится сталкиваться с неудобным интерфейсом.

Microsoft планирует сделать его более похожим на консольный опыт - с быстрым доступом к библиотеке игр и без отвлекающих элементов рабочего стола, уведомлений и меню "Пуск".

Поддержка геймпадов

Основное внимание уделяется улучшению взаимодействия с контроллерами и джойстиками, что необходимо для портативных устройств без клавиатуры и мыши.

Microsoft не разрабатывает новую операционную систему для портативных устройств, а работает над тем, чтобы сделать Windows более дружественной для геймеров. Ожидается, что компания представит конкретные изменения уже в этом году.

"Наша цель - сделать Windows отличной игровой платформой на любом устройстве", - подчеркнул Рональд.

Microsoft объединяет Xbox и Windows в новом портативном формате: детали

За последний год Microsoft сделала несколько приложений Xbox более удобными для портативных устройств (фото: The Verge)

Напомним, что Microsoft облегчает обмен файлами между iPhone и Windows.

А еще мы писали про 6 геймпадов, которые превратят ваш Xbox в настоящую игровую машину.

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