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Microsoft полегшує обмін файлами між iPhone та Windows: деталі

Четвер 12 грудня 2024 12:12
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Microsoft полегшує обмін файлами між iPhone та Windows: деталі Обмінюватися файлами між iPhone і Windows стане простіше (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Microsoft почала тестувати можливість обмінюватися файлами між iPhone і ПК з Windows 11 або 10 через додатки Phone Link і Link to Windows. Ця функція наразі поширюється на учасників програми Windows Insider.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт новин у сфері технологій TechCrunch.

Як працює нова функція

Користувачі програми Windows Insiders повинні завантажити оновлення Phone Link і ввімкнути функцію обміну файлами між iPhone і ПК. Щоб передати файл з iPhone на ПК, потрібно відкрити його, натиснути на значок "Поділитися" і вибрати "Link to Windows", а потім вказати пристрій для передачі.

Для передачі з ПК на iPhone необхідно вибрати файл, клікнути правою кнопкою миші, натиснути "Поділитися" і вибрати "Мій телефон".

Наразі невідомо, коли ця функція стане доступна всім користувачам Phone Link.

Microsoft полегшує обмін файлами між iPhone та Windows: деталі

Новий діалог обміну файлами для користувачів iPhone (фото: Microsoft)

Що ще відомо про додаток

Останніми роками Microsoft поступово покращує застосунок Phone Link для iOS і Android, однак версія для iOS все ще сильно обмежена через особливості системи Apple. Минулого року Microsoft додала підтримку надсилання та отримання повідомлень через iMessage, але з обмеженнями: можна спілкуватися тільки з одним контактом, без підтримки групових чатів.

Крім того, програма не дає змоги копіювати додатки з iPhone на ПК, як це можливо з Android. Для надсилання повідомлень через iMessage додаток має бути відкритим, оскільки використовується обхідний шлях через Bluetooth і системні повідомлення.

Нагадаємо, що Microsoft закриє можливість встановлення Windows 11 на старі ПК.

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