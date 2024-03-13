Microsoft дозволила видалити цю функцію у Windows, яка багатьох дратує

Чому Microsoft змінила позицію

Раніше Microsoft активно намагалася умовити користувачів використовувати OneDrive як основне хмарне сховище, часто вдаючись до наполегливих методів. Однак зараз компанія фактично рекомендує просто відключити клієнт OneDrive тим, хто більше не зацікавлений у його використанні.

Ця зміна підходу Microsoft, здається, викликана невдоволенням користувачів, що збільшується, примусовим використанням OneDrive. Крім того, нові регулятивні норми, такі як Закон про цифрові ринки (DMA) у Європейському Союзі, накладають додаткові зобов'язання на великі технологічні компанії.

За інструкціями Microsoft, після вимкнення OneDrive користувачі все ще можуть отримати доступ до своїх файлів через веб-інтерфейс OneDrive.com. Також можна не тільки відключити програму, але й повністю видалити її з Windows 10 і 11, а також з мобільних пристроїв під керуванням Android або iOS.

Однак в інструкціях є деякі протиріччя. Спочатку говориться, що OneDrive "вбудований" у Windows і не може бути повністю видалений, але потім пояснюється, що його все ж таки можна безпечно видалити без втрати даних. Для цього достатньо зайти в налаштування встановлених додатків і вибрати "Видалити" навпроти OneDrive.

Можливо, ці зміни у політиці Microsoft пов'язані зі спробою компанії заздалегідь відповідати вимогам DMA до ЄС. Наприклад, нещодавно європейським користувачам Windows 11 стала доступна можливість видалення таких "системних" додатків, як Bing та браузер Edge, що раніше вважалося неможливим.