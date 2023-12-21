Wi-Fi не працює після оновлення Windows. Як виправити цю проблему

Microsoft продовжує надавати оновлення для Windows і цього разу знову не обійшлося без неприємних моментів. Одне з обов'язкових оновлень, спрямоване на виправлення кількох проблем, негативно впливає на роботу Wi-Fi у певної групи користувачів.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на довідник з технологій та життєвих порад Lifehacker .

KB5033375 - це обов'язкове оновлення для Windows 11, випущене у грудні 2023 року. Воно призначено для усунення кількох помилок, але з'явилися звіти про те, що воно також може викликати проблеми з Wi-Fi у деяких користувачів. Повідомляється про зниження швидкості передачі даних по Wi-Fi після встановлення цього патчу, а також відзначається можливе розривання з'єднання з Інтернетом.

Один із користувачів Windows 11 поділився досвідом, стверджуючи, що якість Wi-Fi погіршилася настільки, що навіть пошук у Google почав працювати повільно. Деякі припускають, що проблема може бути пов'язана з використанням застарілих бездротових карток Qualcomm, які часто застосовуються в університетських комп'ютерах та інших установах.

На одному з форумів Microsoft наголошується, що проблеми з Wi-Fi виникають під час використання WPA2 Enterprise SSID у стандарті 802.11r.

Як виправити проблему

Оскільки від Microsoft поки не надійшло офіційних заяв, на даний момент невідомо, чи застосовні проблеми з бездротовим підключенням до конкретних моделей адаптерів бездротових мереж чи, можливо, є інші причини.

Як тимчасове рішення користувачі можуть спробувати переключитися з EAP-TLS на PEAP або відключити 802.11r у порушеному SSID, оскільки здається, що корінь проблеми пов'язаний з чотиристороннім рукостисканням.

Також можна просто видалити грудневе накопичувальне оновлення KB5033375 для Windows 11 і пов'язане з ним опціональне прев'ю-оновлення KB50532288, якщо вони були встановлені.