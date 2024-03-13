Microsoft разрешила удалить эту функцию в Windows, которая многих раздражает

Почему Microsoft изменила позицию

Ранее Microsoft активно пыталась уговорить пользователей использовать OneDrive в качестве основного облачного хранилища, часто прибегая к настойчивым методам. Однако сейчас компания фактически рекомендует просто "отключить" клиент OneDrive тем, кто больше не заинтересован в его использовании.

Это изменение подхода Microsoft, кажется, вызвано увеличивающимся недовольством пользователей принудительным использованием OneDrive. Кроме того, новые регулятивные нормы, такие как Закон о цифровых рынках (DMA) в Европейском Союзе, накладывают дополнительные обязательства на крупные технологические компании.

По инструкциям от Microsoft, после отключения OneDrive пользователи все еще могут получить доступ к своим файлам через веб-интерфейс OneDrive.com. Также можно не только отключить приложение, но и полностью удалить его из Windows 10 и 11, а еще с мобильных устройств под управлением Android или iOS.

Однако в инструкциях есть некоторые противоречия. Вначале говорится, что OneDrive "встроен" в Windows и не может быть полностью удален, но затем объясняется, что его все же можно безопасно удалить без потери данных. Для этого достаточно зайти в настройки установленных приложений и выбрать пункт "Удалить" напротив OneDrive.

Возможно, эти изменения в политике Microsoft связаны с попыткой компании заранее соответствовать требованиям DMA в ЕС. Например, недавно европейским пользователям Windows 11 стала доступна возможность удаления таких "системных" приложений, как Bing и браузер Edge, что ранее считалось невозможным.