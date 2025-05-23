Microsoft будує "фабрику ШІ": як це змінить світ технологій
У Microsoft стартувала масштабна трансформація - компанія готує платформу нового покоління, яка дасть змогу бізнесу створювати власних ШІ-агентів. Керує проектом колишній інженерний директор Meta Джей Парік, який очолив підрозділ CoreAI.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на американський веб-сайт про комп'ютерну техніку The Verge.
Що відомо про проєкт
Проект отримав неофіційну назву "фабрика ШІ-агентів". Він об'єднує можливості GitHub, Copilot, Azure AI Foundry та інших рішень Microsoft, щоб надати клієнтам інструменти для розробки автономних цифрових агентів.
За словами Паріка, метою платформи є не адаптація ШІ до наявного ПЗ, а створення застосунків із використанням моделей ШІ від самого початку. Уже змінено внутрішні процеси розробки, а інженерні команди Microsoft переводяться на "агентну модель" роботи.
Новий підхід орієнтований не тільки на автоматизацію рутинних завдань, а й на заміну традиційного програмування. У компанії впевнені: замовники зацікавлені в реальних бізнес-результатах, які тепер стали досяжними завдяки значному зростанню можливостей ШІ-моделей за останній рік.
Microsoft не єдиний гравець на цьому напрямку. Схожі ініціативи розвивають Google, Anthropic і OpenAI, партнер Microsoft. Остання, зокрема, готує власну екосистему ШІ-сервісів і нещодавно придбала стартап Jony Ive за 6,5 млрд доларів для розробки пристроїв нового покоління.
В умовах зростаючої конкуренції Microsoft робить ставку на швидкість адаптації та гнучкість. Компанія вже впроваджує відкриті стандарти (включно з Model Context Protocol) і націлена на інтеграцію ШІ в Windows та інші ключові продукти.
Парік підкреслює: успіх платформи визначатиметься не тільки технологіями, а й темпами навчання і впровадження.
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