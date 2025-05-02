Microsoft розкрила головну загрозу для Windows: як захистити комп'ютер від нової небезпеки

Кібербезпека - тема складна і лякаюча, особливо коли мова заходить про професійні атаки. Але є і прості способи підвищити захист свого пристрою, і один із них нещодавно озвучив віцепрезидент Microsoft з безпеки ОС і корпоративних систем Девід Вестон.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на технологічний сайт PCWorld .

За його словами, найсерйозніша загроза для вашого комп'ютера - це адмін-права, якими щодня користуються мільйони людей.

"Це як дати зловмиснику ключі від вашого будинку. Опинившись усередині, він зможе робити все, що завгодно", - пояснює експерт.

Якщо ви постійно використовуєте обліковий запис адміністратора, то хакери можуть отримати віддалений доступ до вашого пристрою. Це дає їм змогу встановлювати шкідливі програми, шпигувати за вами, змінювати налаштування і запускати небезпечний код.

Цей тип облікового запису являє собою проблему безпеки (фото: PCWorld)

Як захиститися від загроз

Експерти Microsoft радять зробити дві прості речі:

Створіть окремий локальний обліковий запис адміністратора з надійним і унікальним паролем

Знизьте рівень доступу вашого основного облікового запису до стандартного користувача. Це займе всього кілька хвилин.

Коли буде потрібно внести зміни, Windows просто попросить ввести пароль адміністратора - жодних складнощів.

У Microsoft підкреслюють: для такої серйозної проблеми рішення гранично просте. І саме такі заходи можуть захистити ваш ПК від найпоширеніших атак.

Створіть окремий акаунт адміністратора з надійним та унікальним паролем (фото: PCWorld)