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Microsoft розкрила головну загрозу для Windows: як захистити комп'ютер від нової небезпеки

П'ятниця 02 травня 2025 19:00
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Microsoft розкрила головну загрозу для Windows: як захистити комп'ютер від нової небезпеки Microsoft дала поради щодо захисту вашого комп'ютера (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Кібербезпека - тема складна і лякаюча, особливо коли мова заходить про професійні атаки. Але є і прості способи підвищити захист свого пристрою, і один із них нещодавно озвучив віцепрезидент Microsoft з безпеки ОС і корпоративних систем Девід Вестон.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на технологічний сайт PCWorld.

За його словами, найсерйозніша загроза для вашого комп'ютера - це адмін-права, якими щодня користуються мільйони людей.

"Це як дати зловмиснику ключі від вашого будинку. Опинившись усередині, він зможе робити все, що завгодно", - пояснює експерт.

Якщо ви постійно використовуєте обліковий запис адміністратора, то хакери можуть отримати віддалений доступ до вашого пристрою. Це дає їм змогу встановлювати шкідливі програми, шпигувати за вами, змінювати налаштування і запускати небезпечний код.

Microsoft розкрила головну загрозу для Windows: як захистити комп'ютер від нової небезпекиЦей тип облікового запису являє собою проблему безпеки (фото: PCWorld)

Як захиститися від загроз

Експерти Microsoft радять зробити дві прості речі:

  • Створіть окремий локальний обліковий запис адміністратора з надійним і унікальним паролем
  • Знизьте рівень доступу вашого основного облікового запису до стандартного користувача. Це займе всього кілька хвилин.

Коли буде потрібно внести зміни, Windows просто попросить ввести пароль адміністратора - жодних складнощів.

У Microsoft підкреслюють: для такої серйозної проблеми рішення гранично просте. І саме такі заходи можуть захистити ваш ПК від найпоширеніших атак.

Microsoft розкрила головну загрозу для Windows: як захистити комп'ютер від нової небезпекиСтворіть окремий акаунт адміністратора з надійним та унікальним паролем (фото: PCWorld)

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