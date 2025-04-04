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Microsoft кинула виклик Google і представила власний ШІ-пошуковик

П'ятниця 04 квітня 2025 18:35
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Microsoft кинула виклик Google і представила власний ШІ-пошуковик Microsoft створила аналог Google Search із ШІ (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Microsoft випустила Copilot Search, який по суті є ШІ-посиленою версією Bing Search. Він збирає дані з різних джерел по всьому інтернету і використовує можливості Copilot для синтезу відповіді.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на сайт PCWorld, який спеціалізується на новинах, оглядах та інструкціях з комп'ютерів і технологій.

Copilot Search підтримує запити природною мовою, що означає, що вам не потрібно турбуватися про те, як сформулювати запитання або запити, щоб отримати потрібну відповідь. Наприклад, якщо ви поставите запитання "Скільки 57 градусів за Фаренгейтом у Цельсіях?", Copilot Search зрозуміє, що ви цікавитеся перетворенням температури.

Однак на відміну від Copilot Answers у Bing, Copilot Search має власний інтерфейс, який нагадує сам Copilot (і ChatGPT, серед інших чат-ботів ШІ). Ви можете ставити додаткові запитання і продовжувати розмову, ґрунтуючись на попередніх запитах, щоб отримувати точніші відповіді.

Найпростіший спосіб спробувати Copilot Search просто зараз - відвідати сайт bing.com/copilotsearch. Скоро пошукова система з ШІ також буде доступна через меню в самому пошуковику Bing.

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