"Ми всі шоковані": в оточенні Комарова та Кучеренко сказали все, що знають про їхнє розлучення
Інформація про те, що Дмитро Комаров та Олександра Кучеренко розлучаються, неабияк здивувала фанів ведучого "Світ навиворіт" та моделі. Втім, зіркова пара цю тему поки що ніяк не коментує, а ось люди з їхнього оточення, хоча й обережно, але все ж висловилися про їхні стосунки.
Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), у коментарі для ТСН.ua знайомий пари сказав, якими були стосунки Комарова та Кучеренко раніше.
Що кажуть в оточенні пари
Так, друзі та знайомі Комарова та його обраниці відмовилися говорити про їхнє розлучення публічно. Але один інсайдер все ж надав коментар.
Виявилося, що в оточенні ведучого й моделі всі були здивовані, коли дізналися про новину. Ба більше, ще нещодавно Комаров та Кучеренко не давали жодних натяків на те, що у їхніх стосунках щось пішло не так.
"Чесно кажучи, ми всі шоковані цією новиною, бо ще влітку у них все було добре. Насправді якщо це дійсно правда, то це сумна новина", - сказав знайомий мандрівника й моделі, але вирішив не розкривати своє ім'я.
Комаров і Кучеренко (скріншот)
Тим часом Комаров й Кучеренко взагалі нічого не "постять" у соцмережах. Днями ведучий лише розповідав про новий випуск програми "Світ навиворіт", а ось про стосунки чи розлучення - ніяких коментарів.
Юзери прямо питають у ведучого й моделі, що ж між ними сталося, але ті подібні звернення ігнорують. Це можна помітити у коментарях під дописами зірок, де все частіше з'являється тема стосунків.
Розлучення Комарова й Кучеренко - що відомо
Чутки про те, що мандрівник та ведуча-модель вже не разом, почали з'являтися ще декілька місяців тому. Комаров та Кучеренко цю тему не коментували, а у січні в мережі почали "спливати" дані про те, що пара вже розлучається.
Днями ж юзери знову звернули увагу на те, що в реєстрі судових справ дійсно є інформація про розлучення Дмитра з Олександрою. І там зазначено, що позов подавав саме Комаров.
Ведучий Дмитро Комаров розлучається (скріншот)
Але чи будуть вони розлучатися - поки що невідомо.
Вам буде цікаво
- Що відомо про стосунки Комарова й Кучеренко та як між ними спалахнув роман
- Як Усик та його дружина відгуляли день народження доньки на розкішній вечірці
- Що чоловік-військовий Валентин Хамайко сказав про сварку Трампа з Зеленським.