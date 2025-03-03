"Мы все в шоке": в окружении Комарова и Кучеренко сказали все, что знают об их разводе

Информация о том, что Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко разводятся , изрядно удивила фанов ведущего "Мир наизнанку" и модели. Впрочем, звездная пара эту тему пока никак не комментирует, а вот люди из их окружения, хотя и осторожно, но все же высказались об их отношениях.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), в комментарии для ТСН.ua знакомый пары сказал, какими были отношения Комарова и Кучеренко ранее.

Что говорят в окружении пары

Так, друзья и знакомые Комарова и его избранницы отказались говорить об их разводе публично. Но один инсайдер все же предоставил комментарий.

Оказалось, что в окружении ведущего и модели все были удивлены, когда узнали о новости. Более того, еще недавно Комаров и Кучеренко не давали никаких намеков на то, что в их отношениях что-то пошло не так.

"Честно говоря, мы все в шоке от этой новости, потому что еще летом у них все было хорошо. На самом деле если это действительно правда, то это печальная новость", - сказал знакомый путешественника и модели, но решил не раскрывать свое имя.



Комаров и Кучеренко (скриншот)

Тем временем Комаров и Кучеренко вообще ничего не "постят" в соцсетях. На днях ведущий лишь рассказывал о новом выпуске программы "Мир наизнанку", а вот об отношениях или разводе - никаких комментариев.

Пользователи прямо спрашивают у ведущего и модели, что же между ними произошло, но те подобные обращения игнорируют. Это можно заметить в комментариях под постами звезд, где все чаще появляется тема отношений.

Развод Комарова и Кучеренко - что известно

Слухи о том, что путешественник и ведущая-модель уже не вместе, начали появляться еще несколько месяцев назад. Комаров и Кучеренко эту тему не комментировали, а в январе в сети начали "всплывать" данные о том, что пара уже разводится.

На днях же пользователи снова обратили внимание на то, что в реестре судебных дел действительно есть информация о разводе Дмитрия с Александрой. И там указано, что иск подавал именно Комаров.



Ведущий Дмитрий Комаров разводится (скриншот)

Но будут ли они разводиться - пока что неизвестно.

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