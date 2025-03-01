"Злив України": чоловік-військовий зірки "плюсів" зробив емоційну заяву про сварку Трампа з Зеленським

Військовий Андрій Оністрат, дружина якого - ведуча "плюсів" Валентина Хамайко, висловився щодо сварки Володимира Зеленського та Дональна Трампа, яка відбулася 28 лютого у Білому домі. На думку захисника нашої країни, американцям "буде соромно".

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це Оністрат написав на своїй сторінці в Instagram .

Що військовий думає про ситуацію в Білому домі

"Поведінка "посадовців від США" дискредитує ці посади. Американці, вам буде дуже довго соромно за цих "інтелектуалів" державної поведінки та демократичних цінностей, які ви так довго розповсюджували на весь світ", - написав Андрій.

Оністрат зазначив, що йому було соромно читати стенограму. У нього з'явилися думки щодо того, чому взагалі могла виникнути ця сварка.



"Мені соромно це читати та дивитись. В мене виникає думка, що вони створюють передумови, щоб отримати великий кеш від Путіна за злив України. Але ми трохи інші. Ми тут за свободу, а не за гроші. Вибачайте", - заявив чоловік Хамайко.

Окрім цього, військовий дізнався, що під час розмови Трампа з Зеленським на одну з позицій, де він служить, прилетів КАБ.



"Я обирав цю позицію. Всі цілі. Ми знайдемо нову позицію і всіх переможемо", - написав захисник.

Також він подякував Зеленському за гідну поведінку та те, що той представляв інтереси України.



Допис Оністрата (скріншот)

Потім військовий та його дружина вийшли в Stories. Нині Оністрат перебуває у відпустці, разом з Хамайко він вирушив до Токіо. І там, зазначає він, всі думки все одно про те, що відбувалося в Овальному кабінеті.

"Не варто вестися на ці розмови, на цей "двіж"... Я вважаю, що треба тримати свою лінію, ми все одно переможемо", - сказав захисник.

Зустріч Трампа з Зеленським - що відомо

28 лютого в Білому домі зустрілися Дональд Трамп та Володимир Зеленський. Подія відбувалася в рамках офіційного візиту президента нашої країни. Коли лідери США та України почали розмову, між ними виникла сварка.

Так, Трамп казав, що Україна "не зможе перемогти у війні". Він казав про необхідність підписання мирної угоди з РФ. До того ж президент США заявив, що Зеленський "не демонструє вдячності".

Після суперечок зустріч було завершено. Зеленський залишив Білий дім, а угоду про рідкісноземельні копалини не підписали.

Згодом Зеленський дав інтерв'ю FOX News та висловився про сварку. Він відповів, чи піде у відставку та чи хоче повернутися до обговорення мирної угоди.

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