"Ми цього не забудемо": Зеленська сказала, як насправді королівська родина підтримує Україну

Олена Зеленська розповіла, як королівська родина підтримує Україну

Днями перша леді України зустрілась з королевою Каміллою, яка була дуже рада візиту Олени, тому Пірс вирішив почати розмову про королівську родину саме з Камілли. Журналіста цікавило, чи відчуває Олена певну спорідненість з королевою.

"Важко порівнювати нашу діяльність, але є схожі очікування від громадськості, і ми це відчуваємо, і ми повинні відповідати цим очікуванням. І в цьому сенсі, я думаю, є спорідненість", - каже Олена про королеву.

Також дружина Зеленського пригадала, як Камілла сказала їй, скільки отримує листів, адресованих його Величності. І про те, що королева намагається відповісти на більшість із них.

"Було дуже приємно почути, що багато українців написали про підтримку його Величності", - зауважила Олена.

Олена Зеленська з королевою Каміллою (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)

Морган торкнувся й Кейт Міддлтон, з якою пані Зеленська має гарні відносини, але під час цього візиту - жінки не мали змоги зустрітися.

Річ в тому, що принц і принцеса Уельські поїхали до Українського культурного центру в Лондоні незабаром після початку війни - їхній візит пані Зеленська дуже високо оцінила ще тоді.

"Це були шокуючі дні після початку широкомасштабного вторгнення, і кожен знак підтримки був для нас дуже важливим, щоб ми зрозуміли, що ми не самі в цій трагедії. Я не знаю, що б сталося, якби ми не побачили подібних знаків. Думаю, ми були б ще більше розгублені та дезорієнтовані. У світі багато говорять про українську стійкість і те, як ми справлялися в перші дні. Але ця стійкість, я можу сказати, також залежала від підтримки ззовні. Тому ми дуже вдячні за це, і ми цього не забудемо", - каже Зеленська в інтерв'ю.

Перша леді України з Кейт Мілддлтон (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)

Чарльз III в одному зі своїх звернень висловив підтримку Україні й це не могло не зачепити першу леді.

"Ми були зворушені його зверненням до українців у другу річницю великомасштабного вторгнення. Ми справді відчуваємо підтримку з боку королівської родини", - сказала Олена про підтримку короля.

Олена Зеленська з королем Чарльзом III (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)

Неможливо було оминути й підтримку покійної Єлизавети II, оскільки під час початку російського вторгнення, вона ще була жива і досить щиро та активно надавала підтримки Україні.

"Я думаю, що загалом стандарт підтримки України було встановлено під керівництвом королеви Єлизавети ІІ. Кожним процесом має хтось керувати, лідер - людина, яка стане прикладом, а потім усі небайдужі наслідуватимуть її. І якби не було такого лідера, я думаю, реакція громадськості була б не такою потужною або була б повільнішою. Тому ми вдячні. Ми дуже тепло згадуємо ті часи, і для нас Єлизавета ІІ - дуже важлива історична постать", - висловилась перша леді про нині покійна королеву.