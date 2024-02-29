Олена Зеленська показала, як пройшла зустріч з королевою Каміллою (фото)

Олена Зеленська наразі знаходиться у Великій Британії з діловим візитом і вже встигла зустрітися з королевою Каміллою.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram -канал першої леді.

Олена Зеленська зустрілась з королевою Каміллою

Перша леді України мала за честь зустрітися з королевою Каміллою у Кларенс хаузі. Дружина короля Чарльза III з посмішкою й теплом зустріла пані Зеленську. Судячи з фотографій жінки дуже змістовно та приємно поспілкувалися й вирішили всі важливі питання, які безпосередньо стосуються майбутнього України.

"Мала честь сьогодні зустрітися з Королевою Каміллою. Вдячна королівській родині за теплий, як завжди, прийом і за послідовну підтримку України в боротьбі за свою свободу", - каже Олена.

Для офіційного візиту Перша леді України обрала стильний твідовий жакет білого кольору від відомого українського бренду Litkovska.

Олена Зеленська зустрілась з королевою Каміллою (фото: https://t.me/FirstLadyOfUkraine)

А також пані Олена скомбінувала цей жакет з чорними класичними брюками широкого крою та туфлями човниками чорного кольору. А ось під жакет дружина президента одягла білосніжну сорочку.

Королева ж обрала для зустрічі з першою леді України темно-синю сукню довжиною міді з чорною вишивкою у зоні декольте й доповнила образ чорними туфлями, брошкою та колготками.

"Подякувала королівській родині та всьому Сполученому Королівству за послідовну підтримку України, за прихисток 200 тисяч українських біженців і регулярні зустрічі з ними (Король і Королева не раз відвідували Український центр у Лондоні) Впевнена, наші народи мають спільні цінності: життя, свободу, демократію. Продовжуємо відстоювати їх разом", - підсумувала пані Зеленська.

Олена Зеленська зустрілась з королевою Каміллою (фото: https://t.me/FirstLadyOfUkraine)