Зеленська розплакалась під час перегляду українського фільму

Фільм Алана Бадоєва "Довга доба", який нещодавно вразив світових кінозірок на престижному фестивалі, довів дружину президента України Олену Зеленську до сліз.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на зізнання першої леді в інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану.

Олена Зеленська поділилась емоціями після перегляду "Довгої Доби"

Так, дружина Володимира Зеленського сказала, що під час перегляду стрічки вона пережила величезний спектр емоцій.

Також вона зізналася, що не змогла подивитися стрічку, де показані переживання і страждання українців, до кінця…

"Нещодавно було представлено документальний фільм одного з наших режисерів "Довга доба", і я не змогла додивитися його до кінця. Цей фільм складався з відзнятих людьми відео на їх телефони, фільм про період, коли почалося масштабне військове вторгнення. Я не витримала. Я була в сльозах і пережила великий спектр емоцій", - сказала Зеленська.

При цьому перша леді додала, що "обовʼязково додивиться цей фільм до кінця".

"Але треба мати запас емоційних сил, щоб це зробити", - підсумувала жінка.

Про що фільм "Довга доба"

Нагадаємо, що "Довга доба" - це документальний фільм, створений із 200 годин хроніки: виживання, супротиву і життя українців під час війни.

Кожна хвилина фільму відзнята українцями на їх мобільні телефони.

Деякі герої вижили, деякі були вбиті… Але залишились їхні останні вчинки та голоси.

"Світ повинен почути та відчути голоси українців. Довга доба триває просто зараз", - говорить про стрічку Бадоєв.

Однією з цілей "Довгої доби" є те, щоб ніхто і ніколи не мав змоги переписати нашу історію та закрити очі на те, що робить Росія з нашою землею та людьми.

До слова, цей фільм вже доступний для перегляду в YouTube.