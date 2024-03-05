"Він має свої методи": дружина президента розповіла, як Зеленський відновлює психологічний стан

Олена Зеленська, як ніхто інший знає, що переживає її чоловік та наш президент Володимир Зеленський і розуміє, що йому допомагає триматися.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв'ю Олени з Пірсом Морганом на YouTube.

Олена Зеленська розповіла, як Володимир відновлює психологічний стан

Війна виснажує - це факт, але у кожного свій графік та межа відповідальності. Якщо ми кажемо про президента, то його межі - це вся країна і графік його дуже завантажений, оскільки він має багато зустрічей з лідерами та представниками інших країн, прес-конференції, візити закордонних партнерів тощо.

Звісно, такий графік сильно б’є по психологічному та моральному стану й іноді, можна помітити, наскільки сильно втомлений Володимир. Але за словами його дружини, він не жаліється і має свої методи для відновлення.

Олена Зеленська (скриншот)

"Ви турбуєтеся про нього, про його психологічне здоров’я, він здається в громадськості такий сильний, він літає по всьому світу, він не зупиняється, робить все, що може для своєї країни, але ви бачите його за лаштунками, чи бувають у нього моменти, коли він потребує вас, щоб ви підтримали його", - запитав Пірс з довгою передмовою про Зеленського.

"На щастя, він не такий вже й інший, публічно і приватно. Я думаю, він справді той, на кого можна покластися, коли потрібно зарядитися його енергією. Він тримається добре, але це не тому, що йому добре, а я думаю, що це його природа, його природні здібності", - відповідає пані Зеленська.

Олена додала, що оскільки вона багато працює з ментальним здоров’ям, то розуміє, що психологічна стійкість у всіх різна, так само як імунітет і загальний стан здоров’я.

"Звичайно, це дуже важкий час для нього, він дуже втомлюється, але він має власні способи відновити сили. Діти завжди допомагають йому, він займається спортом і це величезна допомога для нього, коли він такий напружений, коли нерви такі напружені, що вони ось-ось здадуть, він піде, проведе тренування і він почувається краще. Він знає, що робити", - розповіла Олена.

Також перша леді додала, що її коханий не завжди має час на сон, але це не та проблема, яку зараз можна вирішити.

"Я впевнена, що він витримає все, у нього є потенціал, він сильний", - підсумувала Зеленська.