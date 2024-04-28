"Ми даємо надію". Тарас Тополя пояснив анонс концерту "Антитіл" у Криму влітку 2024 року

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтервю артиста для YouTube-шоу Яніни Соколової "Рандеву" .

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Рік тому гурт "Антитіла" повідомив, що 23 серпня 2024 року відбудеться його концерт у незаконно анексованому Криму.

Як пояснив фронтмен колективу, тоді музиканти сприймали це як загальнопідтримуючу історію.

"Ясно, що це легенда, ясно, що не точно, що там все це буде. Хоча Буданов говорив, що в липні ми вже цілком можливо будемо пити каву. Минулого року липні цього не сталося і зараз ситуація на фронті, як говорить, зокрема, і президент, ну реально нехороша. Скажімо так, вона ескалується. Ну до Криму далеченько", - сказала Яніна Соколова.

"Антитіла" (фото: instagram.com/antytila_official)

Однак вона переконана, що гурт має протилежну думку.

"Слухай, я вже стільки разів відповів на це. Знову ж таки, в мене дуже гарний приклад є. Мама вчила завжди йти від протилежного, вона математик. Ну давайте Антитіла будуть писати пісні про те, що всі ми помремо, що насправді супротив безперспективний, ми нічого не повернемо, тут буде російський прапор", - сказав Тополя.

Тому, каже він, з першого дня широкомасштабного вторгнення музиканти поставили собі за мету: "давати надію і своїми вчинками, діями, робити так, щоб цей дух, який, як гойдалки, намагатись витягувати й підтримувати далі".

"Ми впевнені, що він (концерт в Ялті - Прим.ред) відбудеться. Питання лише в даті, і це великою мірою символічна заява. Я вірю, що Україна переможе в цій війні. Я вірю, що у нас такий шлях. І якщо я колись себе зловлю на зневірі - сам себе по обличчю вдарю. Це найгірше, що можна зробити - опустити руки", - підсумував співак.