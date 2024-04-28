"Мы даем надежду". Тарас Тополя объяснил анонс концерта "Антитіл" в Крыму летом 2024 года

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Год назад группа "Антитела" сообщила, что 23 августа 2024 года состоится ее концерт в незаконно аннексированном Крыму.

Как пояснил фронтмен коллектива, тогда музыканты воспринимали это как общеподдерживающую историю.

"Ясно, что это легенда, ясно, что не точно, что там все это будет. Хотя Буданов говорил, что в июле мы уже вполне возможно будем пить кофе. В прошлом году в июле этого не произошло и сейчас ситуация на фронте, как говорит, в частности, и президент, ну реально нехорошая. Скажем так, она эскалируется. Ну до Крыма далековато", - сказала Янина Соколова.

"Антитела" (фото: instagram.com/antytila_official)

Однако она убеждена, что группа имеет противоположное мнение.

"Слушай, я уже столько раз ответил на это. Опять же, у меня очень хороший пример есть. Мама учила всегда идти от противоположного, она математик. Ну давайте Антитела будут писать песни о том, что все мы умрем, что на самом деле сопротивление бесперспективно, мы ничего не вернем, здесь будет российский флаг", - сказал Тополя.

Поэтому, говорит он, с первого дня широкомасштабного вторжения музыканты поставили себе цель: "давать надежду и своими поступками, действиями, делать так, чтобы этот дух, который, как качели, пытаться вытягивать и поддерживать дальше".

"Мы уверены, что он (концерт в Ялте - Прим.ред) состоится. Вопрос только в дате, и это в большой степени символическое заявление. Я верю, что Украина победит в этой войне. Я верю, что у нас такой путь. И если я когда-то себя поймаю на унынии - сам себя по лицу ударю. Это худшее, что можно сделать - опустить руки", - подытожил певец.