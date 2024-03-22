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Тополя назвав умову, за якої його родина знов поїде з України: "Можу бути негідником"

П'ятниця 22 березня 2024 17:01
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Тополя назвав умову, за якої його родина знов поїде з України: "Можу бути негідником" Тополя та його дружина (фото: instagram.com/alyoshasinger)
Автор: Поліна Іваненко

Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя, який разом зі співачкою Оленою (раніше вона виступала під псевдонімом Alyosha) виховує трьох дітей, чесно сказав, чи буде його родина ще раз виїжджати з України, якщо ситуація загостриться. За словами артиста, він має чітку позицію.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це Тополя розповів на програмі "Наодинці", яка вже вийшла на YouTube-каналі ТСН.

"Всі виїдуть, окрім мене"

Тополя зазначив, що ухвалювати рішення щодо виїзду має не тільки він, а й його обраниця. Дружина співака разом з дітьми перебувала за кордоном на тлі війни, а восени 2023 року повернулася в Україну.

Але якщо станеться так, що російські окупанти знов "стоятимуть під Києвом", пояснив артист, питання виїзду дітей обговорюватися не буде. Тополя каже, що за таких умов його родина мусить відправитися за кордон. А сам він залишиться.

Тополя назвав умову, за якої його родина знов поїде з України: &quot;Можу бути негідником&quot;Тополя та його родина (фото: instagram.com/tarastopolia)

"Ну, це її право бути категоричною в цих питаннях, у нас рівноправ'я в родині. Але якщо, не дай Боже, знову станеться ситуація, що війська будуть стояти під Києвом, то всі виїдуть, окрім мене, знову", - заявив Тополя.

"Це навіть не буде обговорюватися. Для мене питання безпеки дітей та Олени найважливіше. І тут я вже можу бути нетолерантним, недемократичним буду, можу бути самим останнім негідником, але я буду робити так, як вважаю за потрібне", - додав він.

За словами співака, він буде діяти як батько та як самець, який "відчуває небезпеку для свого потомства". Тополя додав, що не хоче знов відчути те, що відчув на початку повномасштабної війни РФ проти України.

"Я зроблю так само як я вчинив тоді. Можливо, просто зроблю це швидше, ніж тоді", - додав артист.

Нагадаємо, нещодавно Притула пояснив, як виїжджає за кордон та навіщо ходив до ТЦК.

Окрім цього, раніше стало відомо, що Козловський вперше стане батьком.

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