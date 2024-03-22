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Тарас Тополя чесно сказав, в яких випадках переходить на російську мову

П'ятниця 22 березня 2024 19:48
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Тарас Тополя чесно сказав, в яких випадках переходить на російську мову Тарас Тополя (фото: РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя чесно відповів, в яких випадках переходить на російську мову.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю виконавця для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці".

Деталі

Зі слів музиканта, він спілкується російською за умови, якщо людина не розуміє українською, як-от, наприклад, з литовцями.

"Ну якщо от з литовцем наприклад спілкуюся, і я знаю, що у нас спільний момент комунікації може бути російська мова, тоді перехожу, звісно", - зізнався артист.

Також він відповів, як реагує на те, коли чує, що його співгромадяни розмовляють мовою окупанта.

Тарас Тополя чесно сказав, в яких випадках переходить на російську мову

Тарас Тополя (фото: instagram.com/tarastopolia)

"Я не мовний інквізитор. Я скажу так: вдома з дітьми, з коханою, ми говоримо українською мовою, з усією родиною українською мовою, в "Антитілах" ми говоримо українською мовою, всюди, назовні, я говорю українською мовою", - поділився Тополя.

"Ну щоб я звернувся до когось російською мовою в кінотеатрі, чи на заправці, чи в магазині, це взагалі абсурд. Я не пам'ятаю такого, не робив уже років 10 точно, може навіть більше", - додав він.

Хоча в дитинстві, каже лідер "Антитіл", зі своїми однолітками, з однокласниками, в хорі, де він співав, майже всюди була російська мова.

Раніше Тополя назвав умову, за якої його родина знов поїде з України.

Також музикант чесно зізнався, чи хоче воювати "на нулі".

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