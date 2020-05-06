В Харькове решили открыть метро: Кернес дал добро

В Харькове могут открыть метро уже 12 мая (фото: traffic.od.ua)

Геннадий Кернес хочет запустить метро в Харькове несмотря на карантин

Метро в Харькове хотят открыть 12 мая. О намерении возобновить работу подземки, несмотря на ограничения из-за карантина, заявил городской голова Геннадий Кернес. Таким образом, мэр Харькова не проявил солидарность со своим столичным коллегой Виталием Кличко, который недавно сам высказался про открытие метро в Киеве.

"12 мая мы хотим запускать метро в Харькове. Ни в одной стране мира не закрыли метро. Даже в Италии и Испании работало метро. В Кабмине этого не понимают. Они считают, что это рассадник коронавируса. Но это не так, потому что в подземке работают мощные вытяжки", - сказал Кернес в комментарии "Стране".

По словам мэра, метро, которое в Харькове не работает с 17 марта, - самый удобный и доступный вид транспорта. А городская власть готова пускать в вагоны поездов метро "лимитированное количество человек, чтобы не было толкучки".

"Метро должно ездить. Во всем остальном будем синхронизироваться с приказами правительства",- заявил Кернес.

Мэр Харькова считает, что Кабмин во главе с Денисом Шмыгалем "действует неразумно по отношению к критической инфраструктуре городов". Поэтому харьковский градоначальник хочет добиться серьезного разговора с правительством на тему пассажирских перевозок. Но премьер-министру, жалуется Кернес, он не может дозвониться уже неделю.

Напомним, ранее в Киеве рассказали, когда запустят пригородный транспорт.