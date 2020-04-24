Когда в Украине откроют школы и садики: Шмыгаль назвал условие

Карантин в школах и садиках Украины снимут при определенных условиях (коллаж: РБК-Украина)

Карантин в Украине из-за коронавируса остановил весь образовательный процесс с 12 марта

Карантин в Украине планируют начать снимать с 11 мая, но образовательные учреждения открывать сразу же после "Дня К", как его назвали в правительстве, не станут. В Кабмине вечером 24 апреля обнародовали детальный план выхода Украины из карантинных ограничений. В нем прописано условие, при котором дети снова смогут посещать школы и садики.

Так, план выхода из карантина состоит из пяти этапов. Его разместил в своем Telegram-канале премьер-министр Денис Шмыгаль. Открытие образовательных учреждений прописано на втором, третьем и четвертом этапе.

На этапе №2 правительство планирует разрешить учиться только старшеклассникам, чтобы те могли сдать ВНО. Этот этап будет достигнут лишь при условии, что в Украине на протяжении 10 дней будет уменьшаться количество заболевших, а выздоровевших, наоборот - расти.

Некоторые образовательные заведения (не уточняется какие) могут быть открыты на этапе №3. Стоит полагать, что речь идет о детских садах, так как к этому времени школьники и студенты, уже вероятно будут на каникулах. Открытие возможно лишь при условии, что количество выздоровевших в 2 раза меньше, чем заболевших, в течение 10 дней подряд, загруженность больниц - меньше 10%.

Все образовательные заведения - школы, садики, университеты и т.д. смогут открыться лишь на этапе №4. Он предусматривает, что количество новых случаев менее пяти на каждую область на протяжении 10 дней.

План снятия карантина в Украине (фото: Telegram/Денис Шмыгаль)

Отметим, что отправной точкой для реализации этого плана является 11 мая - дата, до которой в Украине продлили карантин.

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