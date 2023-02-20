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У метро Києва зробили заяву про підвищення тарифів на проїзд

Фото: Чи дорожчатиме проїзд у київському метро (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Питання подорожчання проїзду в київському метро хвилює багатьох жителів столиці. Але найближчим часом вартість проїзду в підземці не підвищуватиметься.

Про це у коментарі ТСН розповів начальник Київського метрополітену Віктор Брагінський.

Чи зміниться ціна проїзду до метро Києва?

Чиновник запевнив, що найближчим часом про підвищення тарифів у підземці не йдеться.

"Київський метрополітен не приймає рішення про підвищення тарифів на проїзд. Ми лише надаємо дані щодо собівартості перевезень пасажирів. На даний момент у КМДА не обговорюється питання підняття тарифів у метро", - сказав він.

Брагінський повідомив, що дані щодо собівартості за 2022 рік ще не проаналізовані.

"Але я вважаю, що вони не будуть об'єктивними, тому що ми довгий час не працювали в режимі перевезень (з березня по 16 травня) і пасажиропотік за минулий рік дуже низький, а собівартість перевезень вираховується з одного пасажира, тобто чим більше ми перевозимо населення, тим менша собівартість однієї поїздки. Тому це питання сьогодні не обговорюється", - резюмував начальник Київського метрополітену.

Нагадаємо, що стало відомо, коли у метро Києва відкриють другі виходи на станціях.

Крім того, київське метро під час повітряних тривог стане комфортнішим. Читайте, що змінилося.

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