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В метро Киева сделали заявление о повышении тарифов на проезд

Фото: Будет ли дорожать проезд в киевском метро (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Вопрос о подорожании проезда в киевском метро волнует многих жителей столицы. Но в ближайшее время стоимость проезда в подземке повышаться не будет.

Об этом в комментарии ТСН рассказал начальник Киевского метрополитена Виктор Брагинский.

Изменится ли цена проезда в метро Киева?

Чиновник уверил, что в ближайшее время о повышении тарифов в подземке речи не идет.

"Киевский метрополитен не принимает решения о повышении тарифов на проезд. Мы только предоставляем данные по себестоимости перевозок пассажиров. На данный момент в КГГА не обсуждается вопрос поднятия тарифов в метро", - сказал он.

Брагинский сообщил, что данные по себестоимости за 2022 год еще непроанализированы.

"Но я считаю, что они не будут объективными, потому что мы долгое время не работали в режиме перевозок (с марта по 16 мая) и пассажиропоток за прошлый год очень низок, а себестоимость перевозок высчитывается из одного пассажира, то есть чем больше мы перевозим население, тем меньше себестоимость одной поездки. Потому этот вопрос сегодня не обсуждается", - резюмировал начальник Киевского метрополитена.

Напомним, что стало известно, когда в метро Киева откроют вторые выходы на станциях.

Кроме того, киевское метро во время воздушных тревог станет комфортнее. Читайте, что там изменилось.

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Киевметро