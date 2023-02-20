В метро Киева сделали заявление о повышении тарифов на проезд

Изменится ли цена проезда в метро Киева?

Чиновник уверил, что в ближайшее время о повышении тарифов в подземке речи не идет.

"Киевский метрополитен не принимает решения о повышении тарифов на проезд. Мы только предоставляем данные по себестоимости перевозок пассажиров. На данный момент в КГГА не обсуждается вопрос поднятия тарифов в метро", - сказал он.

Брагинский сообщил, что данные по себестоимости за 2022 год еще непроанализированы.

"Но я считаю, что они не будут объективными, потому что мы долгое время не работали в режиме перевозок (с марта по 16 мая) и пассажиропоток за прошлый год очень низок, а себестоимость перевозок высчитывается из одного пассажира, то есть чем больше мы перевозим население, тем меньше себестоимость одной поездки. Потому этот вопрос сегодня не обсуждается", - резюмировал начальник Киевского метрополитена.