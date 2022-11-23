У метро Києва зникло світло: відео з підземки

У Києві під час повітряної тривоги ракета влучила в один з інфраструктурних об‘єктів столиці, повідомив міський голова Віталій Кличко.

Пізніше додав, що зафіксували ще кілька вибухів у різних районах столиці.

"Рятувальні служби та медики слідують на місця", - заявив очільник Києва.

Майже відразу після ракетної атаки у більшості районів міста зникло світло. Столична підземка знеструмлена, станція Видубичі закрита. Поїзди метро там не зупиняються.

В КМДА повідомили, що за розпорядженням НЕК "Укренерго" у столиці екстрено відключають електроенергію, графіки планового знеструмлення поки не діють.

Зазначається також, що потужні вибухи пролунали в Українці Київської області. Проте поки нема інформації про влучання.