В метро Киева исчез свет: видео с подземки

В Киеве во время воздушной тревоги ракета попала в один из инфраструктурных объектов столицы, сообщил мэр Виталий Кличко.

Позже добавил, что зафиксировали еще несколько взрывов в разных районах столицы.

"Спасательные службы и медики следуют на места", - заявил глава Киева.

Почти сразу после ракетной атаки в большинстве районов города исчез свет. Столичная подземка обесточена, станция Выдубичи закрыта. Поезда метро там не останавливаются.

В КГГА сообщили, что по распоряжению НЭК "Укрэнерго" в столице экстренно отключают электроэнергию, графики планового обесточивания пока не действуют.

Отмечается также, что мощные взрывы прогремели в Украинке Киевской области. Однако пока нет информации о попадании.