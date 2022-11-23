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В метро Киева исчез свет: видео с подземки

В столичной подземке исчез свет из-за ракетных ударов (фото: rbc)
Автор: Василина Копытко

В Киеве 23 ноября в результате российских ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры пропал свет в метро. Также часть города осталась без электроэнергии.

Об этом сообщают столичные Telegram-каналы.

В Киеве во время воздушной тревоги ракета попала в один из инфраструктурных объектов столицы, сообщил мэр Виталий Кличко.

Позже добавил, что зафиксировали еще несколько взрывов в разных районах столицы.

"Спасательные службы и медики следуют на места", - заявил глава Киева.

Почти сразу после ракетной атаки в большинстве районов города исчез свет. Столичная подземка обесточена, станция Выдубичи закрыта. Поезда метро там не останавливаются.

В КГГА сообщили, что по распоряжению НЭК "Укрэнерго" в столице экстренно отключают электроэнергию, графики планового обесточивания пока не действуют.

Отмечается также, что мощные взрывы прогремели в Украинке Киевской области. Однако пока нет информации о попадании.

Ранее мы сообщали о том, что на случай продолжительных отключений света. По всей Украине развернут "пункты несокрушимости".

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