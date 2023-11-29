В метро Киева приглашают на работу: платят до 38 тысяч гривен
В метро Киева объявили о наборе желающих учиться на машиниста поезда в подземке.
Какие условия и зарплата, сообщает РБК-Украина (проект Styler), ссылаясь на пресс-службу метрополитена.
Как происходит процесс подготовки машинистов
Отмечается, что подготовка будущих машинистов начнется 22 января 2024 и продлится 26-28 недель.
Образовательная программа состоит из двух частей - теоретической и практической, после завершения которых "ученики" должны пройти квалификационную аттестацию.
Заработная плата при обучении составляет ориентировочно 7 000 гривен в месяц.
Во время теоретического блока слушатели получат знания по конструкции поезда и нормативно-технической части (инструкции, положения и т.п.). Практический блок предусматривает отработку в качестве стажера вместе с профессиональным машинистом: поездную работу на линии, маневровую работу на станциях линии и путях депо, прием и постановку подвижного состава.
Какие требования к работникам
- Кандидату/кандидатке должно быть от 18 лет
- Должно быть отличное здоровье, которое проверят врачи во время медосмотра и положительное заключение о профессиональной пригодности
- Образование профессионально-техническое, неполное высшее или высшее
Что предлагают сотруднику в метро
- официальное трудоустройство
- социальный пакет
- возможность дополнительного обучения
- посменный график работы
Машинист электропоезда имеет доплаты за класс квалификации, стаж работы, вредные условия труда, работу в вечерние, ночные часы и праздничные дни. Средняя заработная плата составляет:
- без класса (для тех, кто только получил профессию и приступил к работе) – 29 628 грн;
- ІІІ класс – 31 282 грн;
- ІІ класс – 34 385 грн;
- I класс – 38 519 грн.
Для того чтобы получить или повысить класс квалификации необходимо проработать год без нарушений и сбоев, а также подтвердить свой профессионализм на экзаменах.
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