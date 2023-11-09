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Атмосферно та красиво. Дивіться, як виглядають станції метро Києва вночі

Четвер 09 листопада 2023 12:52
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Атмосферно та красиво. Дивіться, як виглядають станції метро Києва вночі Фото: Метро Києва вночі показали на знімках (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Метро Києва - це чудовий та швидкий вид транспорту. Вночі станції метрополітену виглядають особливо гарно.

Як без пасажирів виглядають станції столичної підземки, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку "Спрага: в Києві цікаво".

Як виглядають станції київського метро вночі

Так, на кадрах ви можете побачити станцію метро "Золоті ворота", "Оболонь", "Олімпійська", "Голосіївська", "Теремки" та інші.

Атмосферно та красиво. Дивіться, як виглядають станції метро Києва вночіАтмосферно та красиво. Дивіться, як виглядають станції метро Києва вночіАтмосферно та красиво. Дивіться, як виглядають станції метро Києва вночіАтмосферно та красиво. Дивіться, як виглядають станції метро Києва вночіАтмосферно та красиво. Дивіться, як виглядають станції метро Києва вночіАтмосферно та красиво. Дивіться, як виглядають станції метро Києва вночіАтмосферно та красиво. Дивіться, як виглядають станції метро Києва вночіАтмосферно та красиво. Дивіться, як виглядають станції метро Києва вночіАтмосферно та красиво. Дивіться, як виглядають станції метро Києва вночіКиївське метро вночі (фото: facebook.com/spraga.info)

Цікаві факти про київське метро

Найбільша відстань - між станціями Видубичі та Славутич. Поїздом його можна проїхати за 6 хв. А найкоротша відстань між Хрещатиком та Театральною. Його можна подолати за 1 хв. 50 сек.

На зеленій гілці є дві станції-примари – Теличка (або Наддніпрянська) та Львівська Брама.

Перша планувалася як технічна в районі із щільною промисловою забудовою, але перетворилася на “примару”, бо більшість заводів поблизу не працюють.

Інша розташована в тунелі між станціями Лук'янівська та Золоті ворота. Незважаючи на те, що її було майже добудовано ще 1997 року, план її реконструкції так і не затвердили.

У метро немає сміттєвих урн з міркувань безпеки.

Усі 46 підземних станцій метро можна використовувати як укриття. Вони можуть умістити близько 200 тис. осіб. У разі хімічної чи ядерної загрози спеціальні заслінки можуть закритися за 10-15 хв.

Станція Арсенальна - найглибша у світі. Щоб спуститися на глибину 105,5 м, вам потрібно два ескалатори.

Станції Вокзальна, Університет, Хрещатик та Арсенальна є пам'ятками архітектури місцевого значення.

Станція Золоті ворота є однією з найкрасивіших станцій Європи та світу.

Раніше ми писали про три великі зміни, які планують запровадити у Києві вже найближчим часом.

Читайте також, звідки походять історичні назви всіх районів столиці.

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