У Києві зміниться вигляд метро "Вокзальна": що там поміняють

В Києві 15 листопада почали змінювати вигляд метро "Вокзальна" у рамках декомунізації.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу київського метрополітену.

Повідомляється, що на "Вокзальній" розпочали роботи з маскування елементів архітектурного оздоблення з комуністичною символікою

В межах декомунізації та дерусифікації, на станції метро "Вокзальна" розпочаті маскувальні роботи декоративних рельєфних щитів із зображенням більшовицьких вождів, серпа і молота та іншої комуністичної символіки. Відповідні елементи архітектурного оздоблення станції поміщено у спеціальні дерев’яні щити.

В Києві почали декомунізовувати метро "Вокзальна" (фото: facebook.com/kyivmetro)

Зазначимо, що станція "Вокзальна" є нерухомим об’єктом культурної спадщини - пам’яткою містобудування та архітектури місцевого значення, витвором інженерного мистецтва, має охоронний статус та оберігається державою згідно із правовим статусом пам’ятки.

Київський метрополітен експлуатує та утримує станцію з дотриманням вимог законодавства і, як балансоутримувач, несе відповідальність за нерухоме майно, що належить до пам’ятки.

Наразі підприємство направило всі необхідні листи та звернення для отримання дозволу на демонтаж із публічного простору декоративних рельєфних щитів, розміщених у середній залі станції. Доки триває процедура узгоджень, прийнято рішення щодо тимчасового маскування цих об’єктів.