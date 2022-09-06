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В метро Киева случился коллапс: первые подробности (видео )

Фото: Метро Киева (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

В метро Киева произошел коллапс, из-за чего на одной из станций образовалась огромная давка перед входом в вестибюль.

Смотрите ниже в материале Styler видео и узнавайте о подробностях.

Коллапс случился возле метро "Черниговская" утром 6 сентября.

На кадрах, появившихся в одном из столичных пабликов, видно, что у входа в метрополитен скопилось огромное количество людей, которые утром спешили по своим делам.

Скриншот видео: коллапс в метро Киева

Что именно привело к такому скоплению людей, пока не сообщается.

Смотрите видео с места события по ссылке.

Напомним, что столичный метрополитен от 5 сентября сократил интервал движения поездов. В пиковые часы они будут ездить через каждые 3-4 минуты.

Ранее мы писали, что в Киеве в метро произошло ЧП - пассажир на станции "Дарница" попал под поезд.

Также сообщалось, что в Киеве на станции "Льва Толстого" распылили неизвестное вещество, из-за чего пассажиры начали задыхаться.

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метро