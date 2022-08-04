ЧП в метро Киева. На станции "Льва Толстого" распылили неизвестное вещество, люди задыхаются

В метро Киева неизвестные разлили какое-то вещество, из-за чего пассажиры начали задыхаться. Это случилось в четверг, 4 августа, после обеда на станции "Льва Толстого".

О происшествии в социальных сетях сообщают очевидцы, а также Telegram-каналы.

Что случилось на "Льва Толстого"

Одной из первых об инциденте написала в Facebook киевлянка Яна Донік.

"На станции метро "Льва Толстого" разлили какой-то неизвестный газ, люди задыхаются", - сообщила она.

Женщина добавила, что информацию получила от своей сотрудницы, которая была на станции.

"Пожалуйста, воздержитесь от поездок на эту станцию", - попросила Яна.

"Недавно позвонил сын, зашел в метро пл. Льва Толстого и начал кашлять, вокруг люди шли, закрыв лицо, и тоже кашляли. При чем - все! Он вышел оттуда на улицу!" - рассказала жительница Киева Римма Филипенко.

Заметим, что одни юзеры пишут о том, что "кто-то разлил баллоны с неизвестным веществом", а другие говорят о "распылении газа".

Вместе с тем начали появляться и фото с места происшествия.

Скорее всего, кто-то из пассажиров распылил баллончик со слезоточивым газом. Поэтому паниковать не стоит.

Но официальных заявлений от работников столичной подземки пока нет.

Что делать, если кто-то распылил газ

Если вы или кто-то рядом пострадали от слезоточивого газа (или другого подобного вещества), нужно действовать так:

постарайтесь выйти на свежий воздух

не трите глаза руками

аккуратно промокните поврежденные участки (если газ попал на тело) сухими салфетками, используя на новый участок новую сухую салфетку

не размазывайте вещество по коже

промойте глаза физиологическим раствором (двигаясь от угла глаза возле переносицы по направлению к периферии века к виску), если газ попал в глаза.

Крайне важно делать все это чистыми руками.