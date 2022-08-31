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В метро Киева произошло ЧП: движение поездов ограничено

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Киев, Среда 31 августа 2022 20:19
В метро Киева произошло ЧП: движение поездов ограничено Фото: в Киеве произошло ЧП в метро (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве в метро сегодня произошло чрезвычайное происшествие - пассажир на станции "Дарница" попал под поезд. На место вызвали врачей "скорой помощи" и сотрудников правоохранительных органов.

Об этом 31 августа сообщили в пресс-службе КП "Киевский метрополитен".

В результате ЧП было ограничено движение поездов метрополитена на "красной линии" с западной стороны города по направлению к левому берегу.

Так, составы теперь двигаются от станции "Академгородок" до "Арсенальной". Далее к подземке возле Днепра поезда пока не идут.

"Внимание! Красная линия! Движение поездов по линии происходит от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная". На станции "Дарница" пассажир попал под поезд", - говорится в заявлении.

Детали происшествия пока не уточняются.

В метрополитене добавили, что на места ЧП проводится "необходимая работа". О дополнительных изменениях и возобновлении движения будет сообщено позже.

Обновлено: 20:41

В сети появилось видео со станции метро "Дарница", где произошел трагический инцидент. Как сообщают очевидцы, под поезд попал молодой человек. Его голову зажало под колесами.

После ЧП поезда на этой части ветки стали. Пассажиры на перроне стоят больше часа.

В метро Киева произошло ЧП: движение поездов ограниченоВ метро Киева произошло ЧП: движение поездов ограничено

Место ЧП на станции метро "Дарница" в Киеве 31 августа (фото из соцсетей)

Напомним, ранее в августе в Киеве на станции "Льва Толстого" распылили неизвестное вещество, из-за чего пассажиры начали задыхаться.

Позже полицейские выяснили, что неизвестный мужчина в переходе к станции подземки задул женщину слезоточивым газом прямо в лицо. Это вещество попало и на других пассажиров, которые находились на платформе.

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