Метро в Киеве с завтрашнего дня будет ходить чаще

Столичный метрополитен с завтрашнего дня сократит интервал движения поездов. В пиковые часы они будут ездить через каждые 3-4 минуты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что в межпиковые часы интервал движения метро будет до 6 минут. График движения поездов и режим работы станций можно узнать по ссылке.

Как работает метро в Киеве

Сейчас метрополитен в столице работает с 6:00 до 22:00. В то же время подземные станции продолжают работать круглосуточно в качестве укрытий.

График подземки был изменен из-за войны. Переходные станции "Майдан Независимости" и "Крещатик" не работают, а поезда проезжают их без остановки. Также не работают наземные станции "Гидропарк" и "Днепр" на красной ветке.

Во время воздушной тревоги поезда курсируют только подземными участками.

Правила прохода на станцию, как укрытие, в комендантский час (с 23:00 до 05:00) во время воздушной тревоги: