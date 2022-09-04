Метро в Киеве с завтрашнего дня будет ходить чаще
Столичный метрополитен с завтрашнего дня сократит интервал движения поездов. В пиковые часы они будут ездить через каждые 3-4 минуты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.
Отмечается, что в межпиковые часы интервал движения метро будет до 6 минут. График движения поездов и режим работы станций можно узнать по ссылке.
Как работает метро в Киеве
Сейчас метрополитен в столице работает с 6:00 до 22:00. В то же время подземные станции продолжают работать круглосуточно в качестве укрытий.
График подземки был изменен из-за войны. Переходные станции "Майдан Независимости" и "Крещатик" не работают, а поезда проезжают их без остановки. Также не работают наземные станции "Гидропарк" и "Днепр" на красной ветке.
Во время воздушной тревоги поезда курсируют только подземными участками.
Правила прохода на станцию, как укрытие, в комендантский час (с 23:00 до 05:00) во время воздушной тревоги:
- при входе в метрополитен обязательно нужно иметь документ-удостоверение личности;
- проход на станции для укрытия обеспечивают правоохранители. Контакт полиции размещен у входа. Также для вызова дежурного можно воспользоваться звонком у входной двери;
- ночью работает тот же вестибюль, что и в дневную смену.
Напомним, что в общественном транспорте Киева могут ввести оплату проезда картой.
Кроме того, в столице общественный транспорт будет останавливаться во время воздушной тревоги.
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