В метро Києва трапився колапс: перші подробиці (відео)

Колапс трапився біля метро "Чернігівська" вранці 6 вересня.

На кадрах, що з'явилися в одному зі столичних пабліків, видно, що біля входу в метрополітен скупчилася величезна кількість людей, які вранці поспішали у свої справах.

Скріншот відео: Колапс в метро Києва

Що саме призвело до такого скупчення людей, поки що не повідомляється.

Дивіться відео з місця події за посиланням.

Нагадаємо, що столичний метрополітен від 5 вересня скоротив інтервал руху потягів. У пікові години вони будуть їздити через кожні 3-4 хвилини.