В метро Киева случился коллапс: первые подробности (видео )

В метро Киева произошел коллапс, из-за чего на одной из станций образовалась огромная давка перед входом в вестибюль.

Смотрите ниже в материале Styler видео и узнавайте о подробностях.

Коллапс случился возле метро "Черниговская" утром 6 сентября.

На кадрах, появившихся в одном из столичных пабликов, видно, что у входа в метрополитен скопилось огромное количество людей, которые утром спешили по своим делам.

Скриншот видео: коллапс в метро Киева

Что именно привело к такому скоплению людей, пока не сообщается.

Смотрите видео с места события по ссылке.

Напомним, что столичный метрополитен от 5 сентября сократил интервал движения поездов. В пиковые часы они будут ездить через каждые 3-4 минуты.