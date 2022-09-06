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В метро Києва трапився колапс: перші подробиці (відео)

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Київ, Вівторок 06 вересня 2022 09:45
В метро Києва трапився колапс: перші подробиці (відео) Фото: Метро Києва (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

В метро Києва стався колапс, через що на одній зі станцій утворилася величезна давка перед входом у вестибюль.

Дивіться нижче в матеріалі Styler відео та дізнавайтеся про подробиці.

Колапс трапився біля метро "Чернігівська" вранці 6 вересня.

На кадрах, що з'явилися в одному зі столичних пабліків, видно, що біля входу в метрополітен скупчилася величезна кількість людей, які вранці поспішали у свої справах.

В метро Києва трапився колапс: перші подробиці (відео)

Скріншот відео: Колапс в метро Києва

Що саме призвело до такого скупчення людей, поки що не повідомляється.

Дивіться відео з місця події за посиланням.

Нагадаємо, що столичний метрополітен від 5 вересня скоротив інтервал руху потягів. У пікові години вони будуть їздити через кожні 3-4 хвилини.

Раніше ми писали, що у Києві в метро сталася надзвичайна подія - пасажир на станції "Дарниця" потрапив під потяг.

Також повідомлялося, що в Києві на станції "Льва Толстого" розпорошили невідому речовину, через що пасажири почали задихатися.

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